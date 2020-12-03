Как объяснили в Роскомнадзоре, в реестр включались «аудиовизуальные сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки». Это Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, «Амедиатека», Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

Владельцы сервисов, включенных в реестр, смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику — смартфоны и телевизоры с функцией Smart TV.