Пишут, что налоговая взялась за людей с высокими доходами, но без официальной работы! Это правда? Кто в зоне особого внимания?

Люди, которые с большими тратами и без задекларированных доходов оказались в зоне особого внимания ФНС. Как пишут СМИ, только в одной Москве сотрудники ведомства присматриваются более чем к 150 тысячам человек. Как обстоят дела в других регионах? Кто больше всего рискует попасть под проверку? И что может грозить тому, кто забыл сообщить ФНС о том, что в последние годы сдает квартиру в центре Петербурга? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
«Собственники жилья, коммерческих помещений и транспорта без официальных источников заработка оказались в зоне внимания налоговой» — об этом в конце сентября сообщила газета «Известия».
По данным издания, за 2025 год сотрудники ФНС уже вывели из тени 64 тысячи человек в одной только столице — сейчас повышенный интерес налоговики проявляют еще к 154 тысячам жителей Москвы.
При этом, пишет издание, инспекторы могут проверять траты самих потенциальных неплательщиков, обращаться к их соседям и даже бывшим партнерам и супругам.
Правда ли ФНС активизировал проверки?
«Да, в этом году действительно налоговая начала проявлять системное внимание к крупным расходам физических лиц, которые не имеют официальных декларированных доходов», — рассказывает редакции Собака.ru Дмитрий Анищенко, основатель адвокатской практики DA Tax. При этом он отмечает, что пока интерес этот проявляется «в формате запросов от налоговых органов», а не каких-то более жестких мер вроде штрафов.
Впрочем, добавляет Анищенко, есть и более серьезные случаи, когда налоговая «доначисляла налогоплательщикам НДФЛ в рамках налоговых проверок».
Александра Рязанова, юрист налоговой практики Verba Legal, говорит, что налоговая давно проявляет последовательный интерес к незадекларированным доходам россиян. Сейчас у сотрудников ФНС просто появляется все больше способов для эффективного выявления тех, кто не платит налоги. «Это связано с расширением доступного для налоговых органов массива сведений и возможностью их сопоставления», — говорит она.
Это происходит только в Москве?
«Оснований полагать, что соответствующая практика характерна исключительно для Москвы, не имеется», — говорит Александра Рязанова из Verba Legal. При этом она признает, что «интенсивность контрольной работы, доступность массивов сведений» о возможных неплательщиках может меняться от региона к региону.
«На практике с новыми запросами от налоговой я пока сталкивался только в Москве», — признается Дмитрий Анищенко из DA Tax. Однако, добавляет он, такие случаи имеют место и в других регионах, «в том числе в Северо-Западном округе».
Кто находится в зоне особого внимания налоговиков?
Как отмечает Александра Рязанова из Verba Legal, отсутствие официальной работы вкупе с дорогими покупками — еще не основание выставлять требование об уплате налогов. В то же время такое сочетание может «привлекать повышенное внимание налоговых органов и являться основанием для запроса пояснений».
Особенность большинства крупных сделок в том, что их обязательно нужно регистрировать, продолжает Дмитрий Анищенко из DA Tax. Покупка машины, яхты, квартиры, самолета, мотоцикла — информация обо всех этих сделках появляется или у Росреестра, или у других регистрирующих органах. В свою очередь зарубежные проверки можно отследить через данные о пересечении границы.
«Поэтому, если вы захотите потратить несколько миллионов в бутике одежды, вероятнее всего, налоговая этого не заметит», — добавляет адвокат.
Начиная с какой суммы вы становитесь интересны налоговой?
Никакого формального порога не существует. Однако, указывает Александра Рязанова из Verba Legal, налоговая инициирует проверку в тех случаях, когда есть шанс, что поступления в бюджет покроют затраты на проведение проверки.
«Я думаю, что речь скорее о миллионах рублей [незадекларированных доходов]», — говорит Рязанова. Правда, она оговаривается, что по мере автоматизации проверки (а следовательно, и ее удешевления) порог внимания налоговой будет снижаться.
В свою очередь Дмитрий Анищенко считает, что сами суммы в данном случае вторичны. «Если вы водите экскурсии, получая по 10 тысяч рублей в месяц, но на вас нажаловался конкурент, вероятность претензий выше, чем если вы сдаете квартиру за полмиллиона, но это остается вашим секретом», — заключает эксперт.
Как ФНС доказывает, что человек уклоняется от налогов?
Как пишут «Известия», для выявления незадекларированных доходов инспекторы могут прийти к соседям возможного неплательщика, связаться с бывшими партнерами и супругами. Однако после этого факт уклонения еще надо доказать.
Дмитрий Анищенко отмечает, что это главная проблема ФНС, из-за которой ведомство часто проигрывает дела в суде. «В большинстве подобных случаев налоговая считает "нездекларированным доходом" наличные средства, которые сам же налогоплательщик вносит через банкомат на свои счета при условии, что в анализируемом периоде у него не было сопоставимых доходов», — говорит он, добавляя, что для судов этого часто оказывается недостаточно.
«Другое дело, когда в ходе налоговой проверки инспекция видит массовые переводы от физлиц на личные карты налогоплательщика. В таком случае это может считаться веским доказательством, особенно если 1–2 таких плательщика подтвердят, что это была оплата за что-то», — добавляет Анищенко.
Что грозит человеку, который забыл уведомить налоговую о крупных доходах?
Если налоговая проведет проверку и выяснит, что человек, скажем, сдавал квартиру в центре Петербурга по 100 тысяч рублей в месяц, но ничего об этом не сообщил, то неплательщику могут доначислить НДФЛ (в данном случае это будет 13%) за три предыдущих года.
То есть владельца недвижимости могут попросить уплатить в бюджет 468 тысяч рублей. Это не считая пени и штрафа,который может составлять от 20% до 40% суммы задолженности.
Однако, добавляет Александра Рязанова из Verba Legal, «до выездных налоговых проверок доходит редко». Инспекции выгоднее, чтобы уличенный неплательщик сам подал декларацию и все выплатил без судов, споров и предписаний.
Впрочем, добавляет Дмитрий Анищенко из DA Tax, если человек скрыл от налоговой доход, предполагающий уплату миллионов рублей налогов, это может послужить основанием для проверки со всеми вытекающими последствиями, «в том числе уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов)». Наказание по этой статье может варьироваться от штрафа до трех лет лишения свободы.
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