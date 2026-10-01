Пишут, что налоговая взялась за людей с высокими доходами, но без официальной работы! Это правда? Кто в зоне особого внимания?

Что случилось?

«Собственники жилья, коммерческих помещений и транспорта без официальных источников заработка оказались в зоне внимания налоговой» — об этом в конце сентября сообщила газета «Известия».

По данным издания, за 2025 год сотрудники ФНС уже вывели из тени 64 тысячи человек в одной только столице — сейчас повышенный интерес налоговики проявляют еще к 154 тысячам жителей Москвы.

При этом, пишет издание, инспекторы могут проверять траты самих потенциальных неплательщиков, обращаться к их соседям и даже бывшим партнерам и супругам.