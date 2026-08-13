Евро опять подбирается к 100 рублям! За две недели валюта прибавила 6–8% — в чем причина? И продолжит ли расти курс?

В четверг, 13 августа, курс евро во время торгов преодолел отметку в 97 рублей. Это произошло впервые за несколько месяцев. Сходным образом растут доллар и юань — что происходит? Это давно предсказанное ослабление российской валюты? Или случайная флуктуация? Отвечаем максимально коротко!
Что случилось?
«Евро поднялся выше 97 рублей», — такие новости появились к концу рабочего дня в четверг, 13 августа.
Официальный курс, зафиксированный ЦБ оказался чуть скромнее — 95,78 копеек. Для доллара — 83 рубля. Это самые высокие показатели с конца марта.
Рубль ослабевает последние две недели — примерно с 28–29 июля. За это время российская валюта потеряла 6–8%. Причем в последние дни падение ускорилось.
Почему валюта пошла вверх?
Как полагает Николай Дудченко, аналитик финансовой группы «Финам», ключевым фактором здесь может быть «эффект снижения стоимостных объемов экспорта из-за ослабления цен на нефть в июне месяце». В результате, продолжает эксперт, сократились продажи валюты внутри России.
На сокращение экспорта указывает и Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс». Однако здесь, по его мнению, главным фактором могут являться «атаки на НПЗ, порты и зерновые терминалы». При этом, добавляет собеседник редакции, против рубля играют и другие, более долгосрочные факторы.
«У нас ключевая ставка постепенно снижается, снижая привлекательность инвестиций в рубль, — поясняет Зиятдинов. — Растет импорт в связи с тем, что поставщики уже готовятся к новогоднему сезону, не говоря уже о закупках топлива за рубежом».
Это кратковременный скачок или долговременный тренд?
Экономисты, игроки фондового рынка и эксперты уже давно говорят об «аномально» высоком курсе рубля (иногда его даже называют «угрозой для развития экономики»). Аналитики уже давно ожидают ослабление рубля, а экспортеры прямо заявляют о том, что комфортным для них уровнем является 90–95 рублей за доллар.
Более того, весной рубль уже снижался до тех же значений, что наблюдаются сейчас, однако затем снова укрепился. По мнению Константина Зиятдинова, пока говорить о долговременности ослабления российской валюты рано.
«Все будет зависеть от дальнейшей динамики событий, — поясняет он. — Насколько правительство сможет нивелировать факторы, приведшие к проблемам с экспортом? Насколько сами экспортеры смогут защитить свои активы? Если эти проблемы удастся решить, то мы увидим новый отскок рубля. Если все сохранится на том же уровне, то курс валют так и продолжит расти».
Софья Донец
Главный экономист «Т-Инвестиций» (цитата по журналу «Эксперт»):
«Наш прогноз по курсу рубля на конец года мы планируем осторожно пересматривать в сторону укрепления (прежде всего с учетом жесткой риторики ЦБ). Мы ожидали уровни около 90 руб. за доллар, но теперь диапазон 80–85 нам кажется более вероятным. Те же ориентиры актуальны и на конец III квартала».
Сколько это может продолжаться?
Объемы экспорта зависят слишком от многих факторов (начиная от мировых цен на нефть и заканчивая проблемами с судоходством в Азовском море), поэтому прогнозировать здесь что-то сложно.
С другой стороны, уверен Константин Зиятдинов, государство точно не будет предпринимать шагов для укрепления рубля. «Владимир Путин только что сказал, мол, высокий курс рубля приятен для потребителей, но губителен для экспортеров, — говорит собеседник редакции. — Мне кажется, что это сигнал о том, что рассчитывать на активные действия для укрепления национальной валюты не стоит».
Однако, продолжает он, если экспорт пойдет вверх, то рубль может следом укрепиться. «С одной стороны денежно-кредитная политика ослабляется, с другой роста в экономике почти нет, что сдерживает импорт. Эти факторы вполне друг друга балансируют, если не будет внешних факторов, которые влияют на экспорт». — заключает он.
О противоречивой ситуации говорит и Николай Дудченко из финансовой группы «Финам». С одной стороны, отмечает эксперт, мировые цены на нефть в последнее время растут (правда дисконт на российские углеводороды сохраняется, а добыча в стране снижается). При этом, если говорить о товарообороте России с Китаем (и, как следствие, о курсе юаня), то он растет, однако китайский экспорт растет в Россию быстрее, чем импорт топлива из РФ. «Таким образом, здесь мы не исключаем роста спроса на иностранную валюту», — заключает Дудченко.
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