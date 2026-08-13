Евро опять подбирается к 100 рублям! За две недели валюта прибавила 6–8% — в чем причина? И продолжит ли расти курс?

Почему валюта пошла вверх?

Как полагает Николай Дудченко, аналитик финансовой группы «Финам», ключевым фактором здесь может быть «эффект снижения стоимостных объемов экспорта из-за ослабления цен на нефть в июне месяце». В результате, продолжает эксперт, сократились продажи валюты внутри России.

На сокращение экспорта указывает и Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс». Однако здесь, по его мнению, главным фактором могут являться «атаки на НПЗ, порты и зерновые терминалы». При этом, добавляет собеседник редакции, против рубля играют и другие, более долгосрочные факторы.

«У нас ключевая ставка постепенно снижается, снижая привлекательность инвестиций в рубль, — поясняет Зиятдинов. — Растет импорт в связи с тем, что поставщики уже готовятся к новогоднему сезону, не говоря уже о закупках топлива за рубежом».