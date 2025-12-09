Недавно доллар достиг отметки в 75 рублей, таким дешевым он не был с 2023 года! Что происходит? Сколько это продлится?

В конце лета эксперты предупреждали, что вот-вот должно начаться ослабление рубля (некоторые СМИ даже писали о неизбежности его девальвации). Спустя четыре месяца падения не случилось, напротив, национальная валюта продолжила укрепляться, достигнув отметок 2023 года, возвращения к которым, казалось, никто уже не ждал. Что происходит на рынке валюты сейчас? Почему прежние прогнозы не сбылись? Чего ждать в начале следующего года? И что теперь вероятнее — доллар по 100 или по 60 рублей?
«Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с 2023 года» — с такой новостью 5 декабря вышли все основные деловые издания страны.
Дело не только в том, что национальная валюта укрепилась настолько, что достигла значений двухгодичной давности. Еще летом эксперты писали о тренде на ее ослабление — эксперты полагали, что уже осенью доллар может достигнуть 90 рублей. В августе можно было прочитать даже заголовки об американской валюте по 150.
Однако же курс доллара сейчас в два раза ниже. Парадоксальности ситуации добавляет то, что происходит все это не когда-нибудь, а в конце года. «[Рубль] обновил годовые максимумы, — говорится в аналитическом тексте компании "Алор Брокер". — Вообще-то в декабре российская валюта должна дешеветь, в том числе из-за традиционного увеличения денежной массы в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами».
Что происходит?
«В текущем году рубль действительно оказался существенно крепче, чем ранее прогнозировалось», — признается в комментарии для Собака.ru Александр Потавин, аналитик инвестиционной компании «Финам». Он напоминает, что еще в начале года эксперты, опрошенные ЦБ, ждали, что курс доллара за 12 месяцев составит в среднем около 105 рублей.
Причин тому, что национальная валюта, несмотря на ожидания экспертов, заметно укрепилась, несколько. Во-первых, отмечает Потавин, это высокая ключевая ставка ЦБ (а следовательно, и привлекательность рубля для инвестиций и сбережения накоплений). Во-вторых, экспортеры все еще продают значительные объемы валюты на внутреннем рынке.
Наконец, роль рубля в международных расчетах российских компаний растет — причем как при продаже отечественных товаров, так и при покупке зарубежных. «В начале года доля рубля в структуре экспорта составляла порядка 44%, а к концу года, III квартала, увеличилась до почти 60%, — объясняет аналитик "Финам". — В структуре импорта доля рубля поменялась не так значительно, но всё же также выросла с 51% до 55%. Как следствие этого — спрос на иностранную валюту сократился».
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
«Плюс к этому, к осени в стране почти не осталось банков, которые могли бы проводить внешнеторговые операции в долларах и евро. Поэтому отток капитала из страны почти прекратился и много валюты скопилось во внутреннем контуре».
К этому всему добавляются ситуативные факторы. «Сыграл свою роль и спекулятивный спрос на рубль, подстегнутый увеличением продаж валюты Банком России в декабре», — предположил в беседе с РБК аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов.
А почему ЦБ продает больше валюты? Все дело в так называемом бюджетном правиле. Если максимально упрощать, оно гласит, что в случае достаточно высоких цен на нефть власти копят получаемые бюджетом сверхдоходы. Если же цены низкие, часть запасов валюты продается на рынке, чтобы покрыть образовавшийся дефицит. Решение о повышении объемов валюты, продаваемых Центробанком, принято на фоне введения ограничений против ряда российских компаний (в том числе «Лукойла» и «Роснефти»), писал Forbes.
Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг в комментарии для «Банки.ру» отметил, что свою роль могло сыграть и то, что крупные игроки прямо сейчас могут быть не заинтересованы в массовом ввозе товаров из-за границы (а следовательно, им нужно еще меньше валюты для расчетов с поставщиками). «Это связано с желанием торговых организаций сократить существующие запасы перед повышением НДС», — пояснил он свою мысль.
Дешевеет только доллар?
Как обращает внимание Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс», речь идет именно об укреплении рубля, а не об ослаблении американской валюты (как это было весной и летом на фоне резкого повышения Дональдом Трампом пошлин на ввоз товаров в США из других стран).
Хотя, продолжает Александр Потавин из компании «Финам», по отношению к разным валютам рубль дорожает не одинаково. «С начала 2025 года по 8 декабря 2025 года рубль укрепился (по данным ЦБ РФ) к доллару США примерно на 25%, к евро — на 16,5%, к китайскому юаню – на 20%, к индийской рупии — на 28%», — говорит он.
«На динамику американской и китайской валют сильно повлияли торговые войны, и около 10% роста рубля к доллару связано именно с ослаблением доллара. Если упрощать, примерно треть изменений курса объясняется слабостью доллара, а две трети — собственным укреплением рубля. Его поддерживают высокие реальные процентные ставки, снижение импорта и рост цен на ненефтегазовый экспорт», — резюмирует Евгений Коган, автор проекта BitKogan.
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс»:
«Почему аналитики единодушно ошиблись в своих прогнозах? В Российской экономике опять случился идеальный шторм, в который, мне кажется, никто не верил. Историческая статистика, положение дел в нашей экономике говорили о том, что рубль должен к концу года ослабнуть. Однако факторы, поддерживающие национальную валюту с весны, все еще себя не исчерпали. Все в голове держали, что чисто теоретически такое может быть, но всерьез никто такой сценарий не воспринимал».
Что будет теперь?
На вопрос о том, что с рублем будет теперь, эксперты больше не дают какого-то консолидированного ответа. Так, глава ВТБ Андрей Костин в начале декабря спрогнозировал возвращение курса доллара к 90 рублям в 2026 году. По его словам, это пойдет на пользу как компаниям-экспортерам, так и государственному бюджету.
Сходными ожиданиями поделился с Forbes и руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. По его словам, спрос на валюту растет как среди обычных людей, так и среди компаний. Кроме того, ЦБ в 2026 году должен будет продавать меньше валюты на рынке (это произойдет потому, что порог мировых цен на нефть, при которых осуществляются такие продажи, будет постепенно снижаться). «Совокупность этих факторов приведет к росту доллара до 90 рублей к концу II квартала 2026 года, и до 94 рублей к концу 2026 года», — предсказывает Исаков.
Впрочем, далеко не все верят в то, что курс доллара обязательно откатится к значениям выше 90 рублей. По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, импорт вряд ли вернется к прежним уровням, а следовательно, и спрос на валюту полностью не восстановится. Это, по его оценке, должно привести к тому, что рубль будет крепче, чем предсказывали аналитики.
Евгений Коган
Экономист, автор проекта BitKogan:
«Пока что факторов в пользу ослабления больше. Ключевая ставка постепенно снижается: к концу текущего года ожидаем 16%, а к концу первого полугодия 2026 года — 13%, что будет уменьшать привлекательность рублевых активов. Цены на российский экспорт продолжают снижаться — как на нефтегазовый, так и на не нефтегазовый. С учетом всех этих факторов к марту можно ожидать более слабый рубль, не исключено его ослабление на 10%.
Курс доллара по 100 более вероятен, чем по 65 из-за накопленной более высокой инфляции в России, чем в США. При курсе 65 в 2026 году рубль в реальном выражении окажется гораздо крепче, чем при курсе 65 в 2019 году. То есть после сильного обесценения рубля относительно товаров и услуг, сложно ожидать, что его значение будет таким же, как в прошлом. Это все равно, что ожидать, что цены станут, как в 2019 году».
Как отмечает Александр Потавин из компании «Финам», курс рубля очень зависит от ряда обстоятельств, которые сложно предсказать. Так, в случае успешного завершения переговоров, национальная валюта «может локально укрепиться, но вряд ли окажется ниже 74 рублей к доллару». Аналогичные соображения изложены в официальном канале СберИнвестиций: «в случае реализации оптимистичного сценария рубль может вырасти до 10–10,6 ₽ за юань и 70–75 ₽ за доллар. Хотя такое укрепление, вероятно, не будет устойчивым».
При этом Потавин добавляет, что «сохраняются как среднесрочные, так и долгосрочные риски ослабления рубля». Так, ожидаемое снижение ключевой ставки сделает активы в рублях менее привлекательными для инвесторов, а ожидаемое снижение продаж валюты со стороны ЦБ дополнительно может сыграть на понижение национальной валюты. «Более низкие цены на нефть тоже не сулят рублю сильных перспектив, — добавляет Потавин. — Быстрота ослабления рубля во многом будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Если к концу 2026 года она окажется в районе 10%, то USD/RUB может подняться к 92 рублям».
Аналогичным образом ситуацию комментирует и Константин Зиятдинов из компании «Прайм Эдвайс». По его словам, ситуация с рублем «будет зависеть от динамики нашей экономики» и геополитической ситуации. «Если станет понятно, что нагрузка [на экономику со стороны внешнеполитических факторов] спадает, то мы увидим снижение курса рубля, — говорит он. — Денежно-кредитная политика должна стать мягче, валюта вряд ли будет распродаваться в таком объеме для покрытия дефицита бюджета».
При этом он отметил, что если геополитических и макроэкономических изменений не произойдет, то «мы имеем шанс увидеть, что с рублем ничего не меняется, он так и будет медленно дрейфовать в сторону укрепления — ничего другого тут не остается».
