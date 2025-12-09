Недавно доллар достиг отметки в 75 рублей, таким дешевым он не был с 2023 года! Что происходит? Сколько это продлится?

«Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с 2023 года» — с такой новостью 5 декабря вышли все основные деловые издания страны.

Дело не только в том, что национальная валюта укрепилась настолько, что достигла значений двухгодичной давности. Еще летом эксперты писали о тренде на ее ослабление — эксперты полагали, что уже осенью доллар может достигнуть 90 рублей. В августе можно было прочитать даже заголовки об американской валюте по 150.

Однако же курс доллара сейчас в два раза ниже. Парадоксальности ситуации добавляет то, что происходит все это не когда-нибудь, а в конце года. «[Рубль] обновил годовые максимумы, — говорится в аналитическом тексте компании "Алор Брокер". — Вообще-то в декабре российская валюта должна дешеветь, в том числе из-за традиционного увеличения денежной массы в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами».