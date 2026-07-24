«Это не столько оптимизм, сколько стоицизм» — что снижение ключевой ставки до 14% говорит о состоянии российской экономики?

Центральный банк в очередной, уже десятый раз подряд, снизил ключевую ставку. Теперь этот показатель, от которого зависит стоимость кредитов и прибыльность вкладов, составляет в России 14%. Это решение принято на фоне ускорения инфляции, топливного кризиса и снижения рынка акций. Еще в начале недели большинство аналитиков было уверено, что ЦБ впервые с июня 2025 года, оставит ключевую ставку без изменений. Почему было принято иное решение? Что оно говорит о состоянии экономики и о серьезности проблем в ней? Рассуждают экономисты!
Дмитрий Десятниченко
Экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Решение ЦБ меня удивило не сильно. Большинство экономистов говорило о том, что ставку сохранят на уровне 14,25% (были даже разговоры о том, что ставку могут повысить). Мне казалось, что возможно как отсутствие изменений, так и снижение (и все же первое казалось чуть-чуть более вероятно).
Я полагаю, что для Центробанка важнейшей задачей является последовательность, предсказуемость, отсутствие нервных резких движений. Они ориентируется на среднесрочную перспективу, а не конъюнктурную динамику и, очевидно, с этой точки зрения недавние события: очереди на заправках, пожары на складах маркетплейсов — это текущие неприятности, а не системные проблемы экономики, требующие существенной корректировки денежно-кредитной политики (ДКП). Все это действительно создает текущие убытки компаниям, но глобально не ломает их экономическую модель.
Далее, в ЦБ, взвесив все «за» и «против», вероятно, пришли к выводу, что сохранение ключевой ставки не слишком повлияет на ситуацию. Эти события не коррелированы с ДКП. Очевидно, что снижение ставки на 0,25% существенно не повлияет на топливный или потребительский рынок. Проще говоря, логика подсказывает: «можем и не снижать, но что это изменит для данных событий и проблем?» . Ничего. Наконец, есть политический фактор. Когда накануне президент прямо говорит, что ключевую ставку надо снижать, довольно сложно оставлять ее без изменений, а уж тем более повышать.
В итоге мы видим решение, которое можно расшифровать следующим образом: «глобально, в области ДКП, за которую и отвечает ЦБ, все идет по плану». Проще говоря, мы видим сигнал, что объявленный тренд на смягчение денежно-кредитной политики будет выдерживаться. Это не столько оптимизм, сколько последовательный стоицизм: сказали, что будем снижать, — снижаем!
Как на это решение отзовется экономика? Котировки московской биржи в первые минуты после объявления решения ЦБ резко подскочили, однако, учитывая падение последних дней, это не так принципиально. Важнее, что инвесторы получили подтверждение: кредит на горизонте года будет дешеветь, экономика будет выходить из охлаждения и оживлять, а стало быть вложения в акции будут выгоднее, чем доходы о депозитов и финансирования операций РЕПО (продажа ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа по фиксированной цене, — прим. Собака.ru). Для банков и реального сектора тоже не так важно, на сколько десятых долей процента снизили ставку. Главное, что ЦБ держит слово, и ставка продолжает двигаться вниз.
Для каких-то компаний это может стать поводом уже сейчас активнее планировать расширение бизнеса, брать кредит с плавающей ставкой, понимая, что даже если рентабельность проекта 15-20%, и при сегодняшней ставке он пока еще не слишком выгоден, то очень скоро ключевая ставка и ставки по кредитам будут заметно ниже и его реальная доходность будет устойчиво расти.
Анастасия Степанцова
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций»:
Решение снизить ключевую ставку до 14% показывает, что Банк России видит дальнейшее охлаждение экономики и считает текущую жесткость денежно-кредитных условий достаточной для продолжения постепенной нормализации политики. Регулятор отмечает умеренные темпы роста экономики во II квартале, замедление кредитования и ухудшение ожиданий бизнеса в отношении будущего спроса и выпуска.
Вместе с тем ЦБ сохраняет осторожность в оценке инфляционных рисков. По его мнению, заметное ускорение роста цен в летние месяцы во многом было вызвано разовыми факторами, прежде всего ростом цен на топливо, тогда как показатели устойчивой инфляции остаются вблизи 4–5% в пересчете на год. При этом Банк России прямо указывает, что более стимулирующая бюджетная политика и ограничения со стороны предложения требуют более плавного снижения ключевой ставки.
Решение нельзя назвать сигналом к ускорению цикла смягчения. Напротив, регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и поступающих макроэкономических данных. Кроме того, ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6–7% (ранее ожидалось, что цены вырастут по итогам года на 4,5%-5,5%, — прим. Собака.ru) и ожидаемую траекторию ключевой ставки на ближайшие годы, что говорит о сохранении осторожного подхода. Иными словами, Банк России по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к целевому уровню, однако считает, что этот процесс потребует больше времени, чем предполагалось ранее.
Для банковского сектора решение в целом можно считать нейтрально-позитивным. Постепенное снижение ключевой ставки создает условия для некоторого удешевления стоимости фондирования и кредитов, однако относительно высокий уровень ставок сохранится еще продолжительное время, поэтому говорить о резком оживлении кредитования пока преждевременно.
Для экономики в целом это также скорее позитивный сигнал. Банк России подтвердил готовность постепенно смягчать денежно-кредитные условия, если инфляционные риски будут снижаться. При этом умеренное повышение траектории ключевой ставки на ближайшие годы означает, что регулятор по-прежнему намерен поддерживать жесткие финансовые условия, чтобы не допустить повторного ускорения инфляции.
Ярослав Кабаков
Директор по стратегии компании «Финам»:
Само по себе снижение ставки до 14% — не главный сигнал. Гораздо важнее то, что Банк России снизил ее всего на 25 базисных пунктов и одновременно ужесточил ожидания относительно дальнейшей траектории. Регулятор прямо говорит: инфляция замедляется не настолько устойчиво, чтобы можно было быстро возвращаться к дешевым деньгам. Это означает, что цикл снижения ставки продолжается, но становится значительно более осторожным.
Для обычных людей сегодняшнее решение не означает, что кредиты завтра станут доступными. Банки уже давно закладывают будущие решения ЦБ в стоимость своих продуктов, поэтому ипотека, потребительские кредиты и автокредиты будут дешеветь постепенно. То же касается вкладов: их доходность продолжит снижаться, но резкого падения ждать не стоит. Высокие реальные ставки еще сохранятся, а значит, сбережения по-прежнему останутся привлекательнее избыточного потребления.
Для бизнеса решение также нельзя назвать разворотом политики. Стоимость финансирования остается высокой, а значит, компании продолжат осторожно подходить к инвестициям и заемному капиталу. В выигрыше окажутся предприятия с устойчивым денежным потоком и невысокой долговой нагрузкой. Для остальных главным ограничением останется не сама ключевая ставка, а стоимость банковского кредита, которая по-прежнему значительно превышает уровень инфляции.
Важно понимать, что Банк России сейчас балансирует между двумя рисками. С одной стороны, слишком высокая ставка продолжает охлаждать экономическую активность. С другой — более быстрое снижение способно вернуть инфляционное давление, особенно с учетом более мягкой бюджетной политики и сохраняющихся ценовых рисков. Именно поэтому сегодняшнее решение скорее подтверждает курс на длительную нормализацию денежно-кредитной политики, чем сигнализирует о скором возвращении эпохи дешевых денег.
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