«Это не столько оптимизм, сколько стоицизм» — что снижение ключевой ставки до 14% говорит о состоянии российской экономики?

Дмитрий Десятниченко

Экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге:

Решение ЦБ меня удивило не сильно. Большинство экономистов говорило о том, что ставку сохранят на уровне 14,25% (были даже разговоры о том, что ставку могут повысить). Мне казалось, что возможно как отсутствие изменений, так и снижение (и все же первое казалось чуть-чуть более вероятно).

Я полагаю, что для Центробанка важнейшей задачей является последовательность, предсказуемость, отсутствие нервных резких движений. Они ориентируется на среднесрочную перспективу, а не конъюнктурную динамику и, очевидно, с этой точки зрения недавние события: очереди на заправках, пожары на складах маркетплейсов — это текущие неприятности, а не системные проблемы экономики, требующие существенной корректировки денежно-кредитной политики (ДКП). Все это действительно создает текущие убытки компаниям, но глобально не ломает их экономическую модель.

Далее, в ЦБ, взвесив все «за» и «против», вероятно, пришли к выводу, что сохранение ключевой ставки не слишком повлияет на ситуацию. Эти события не коррелированы с ДКП. Очевидно, что снижение ставки на 0,25% существенно не повлияет на топливный или потребительский рынок. Проще говоря, логика подсказывает: «можем и не снижать, но что это изменит для данных событий и проблем?» . Ничего. Наконец, есть политический фактор. Когда накануне президент прямо говорит, что ключевую ставку надо снижать, довольно сложно оставлять ее без изменений, а уж тем более повышать.

В итоге мы видим решение, которое можно расшифровать следующим образом: «глобально, в области ДКП, за которую и отвечает ЦБ, все идет по плану». Проще говоря, мы видим сигнал, что объявленный тренд на смягчение денежно-кредитной политики будет выдерживаться. Это не столько оптимизм, сколько последовательный стоицизм: сказали, что будем снижать, — снижаем!