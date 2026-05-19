Рубль укрепляется быстрее, чем любая другая валюта в мире! Что это значит? Сколько еще он будет укрепляться?

«Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира». «Западные СМИ назвали рубль лучшей в мире валютой по отношению к доллару». Такие заголовки 19 мая появились в большинстве российских медиа. Тем временем официальный курс российской валюты опустился ниже 73 рублей — впервые с начала 2023 года. Что происходит? Как это характеризует ситуацию в российской экономике? Стоит ли ждать очередного укрепления? Или, наоборот, рубль может вскоре упасть? Отвечают аналитики финансового рынка.
Что случилось?
«Российский рубль стал самой успешной валютой мира в этом квартале» — такой текст 19 мая появился на сайте Bloomberg, одного из самых уважаемых экономических СМИ в мире.
Как отмечают аналитики агентства, «с начала апреля рубль укрепился [к доллару] на 12%».
Bloomberg
Цитата по сайту издания:
«Уже второй год подряд российская валюта расходится с официальными и рыночными прогнозами, которые предполагали ее ослабление».
Насколько серьезно следует воспринимать эту новость?
Вполне серьезно. «Аналитики просто смотрят на изменение курса валют по отношению к доллару, — говорит в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы "Прайм Эдвайс". — Сухие цифры показывают, что да, рубль в последнее время был лидером в этой номинации».
Собеседник редакции оговаривается, что результат, зафиксированный аналитиками Bloomberg, можно считать «до некоторой степени искусственным». Он напоминает, что открытых биржевых торгов рубля к доллару сейчас не ведется из-за санкций в отношении Московской биржи. Возможности продать российскую валюту на внешних рынка также ограничены.
«Естественно, что и курс в этих реалиях будет отличаться от чисто рыночного, который мы могли бы видеть на полностью открытом и свободном рынке», — добавляет эксперт. Впрочем, он оговаривается, что эту искусственность также не надо преувеличивать. Курс все еще формируется в зависимости от спроса на валюту, баланса экспорта и импорта, а финансовые власти страны не могут установить его на произвольной и комфортной для бюджета отметке.
Евгений Коган
Экономист, основатель проекта Bitkogan:
«Если мы хотим понять, стала ли валюта действительно крепче, нужно смотреть не только на ее номинальный курс, но и на реальный, то есть скорректированный на разницу в инфляции между странами. В России инфляция в последние годы была выше, чем и в Китае, и в США. А значит, валюта страны, где цены растут быстрее и денежная единица быстрее теряет покупательную способность, при прочих равных должна со временем ослабляться. Если сделать такую поправку на инфляцию, то окажется, что рубль сейчас аномально крепок по историческим меркам. То есть у нас была высокая инфляция, рубль обесценился относительно товаров, но почему-то за него все равно дают много юаней и долларов. По нашим оценкам, его реальный курс более чем на 20% крепче среднего уровня за последние 10 лет».
То есть рубль правда сейчас лучшая валюта?
Смотря что вкладывать в эти слова. Если говорить о динамике к доллару, то она действительно укрепляется быстрее любой другой. Однако само по себе это еще не так много о чем говорит. Как отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», скорость, с которой происходит укрепление рубля в последние дни, «свидетельствует о значительной спекулятивной составляющей».
Собеседник редакции напоминает, что для России как экспортно ориентированной страны, дорогая национальная валюта приносит «больше вреда, чем пользы». Высокий курс рубля тормозит инфляцию и делает импорт дешевле, однако, добавляет собеседник редакции, от этого страдают местные производители.
«Наиболее сильный эффект крепкий курс рубля оказывает на российских экспортеров, — говорит Александр Потавин. — Прежде всего это касается нефтегазового сектора, металлургии и химии, потому что их валютная выручка в пересчете на рубли сокращается при прежних затратах. Если рубль значительно закрепится и этот тренд займет длительное время, то ряд экспортеров могут даже урезать свои капзатраты и наем сотрудников».
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс»:
«Вообще для экономики страны идеальной ситуацией является более или менее постоянный курс национальной валюты. Мы же видим, что за последние четыре года рубль штормит. Сначала мы видим курс доллара под сотню, потом в районе 56 рублей, потом снова больше 100, а теперь вот ближе к 71. Сама по себе такая динамика ни о чем хорошем не говорит. О здоровье экономики не говорит точно».
Почему тогда все это происходит?
Главным образом — боевые действия на Ближнем Востоке и нарушение мировой торговли нефтью из-за блокирования Ормузского пролива, через который идет экспорт углеводородов из стран Персидского залива. В итоге цены на российское топливо также выросли.
В результате, отмечает Александр Потавин из «Финама», на российском рынке становится больше валюты, «что трансформируется в более крепкий курс рубля». Даже так называемое бюджетное правило, предполагающее покупку валюты при высоких мировых ценах на нефть, не меняет ситуацию.
Впрочем, это далеко не единственный фактор, полагает экономист и автор проекта Bitkogan Евгений Коган. Помимо благоприятных цен на топливных рынках, высокий курс рубля поддерживается еще минимум двумя «фундаментальными факторами»
Во-первых, высокая ключевая ставка. «Люди и бизнес меньше берут кредитов, а значит, снижается спрос на импортные товары и иностранную валюту. С другой стороны, высокие процентные ставки повышают привлекательность рублевых сбережений по сравнению со сбережениями в иностранной валюте», — говорит Коган.
Во-вторых, внутренние и внешние ограничения осложняют движение средств через границу. «Сейчас выводить капитал из России за рубеж значительно сложнее, чем раньше, и это также поддерживает рубль», — констатирует Коган.
Более крепким рубль уже не будет?
С высокой вероятностью будет. «Мы ожидаем, что минимальные уровни по доллару мы увидим в конце мая — вплоть до 70 рублей», — говорит Александр Потавин.
Как отмечает Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», сейчас приближается период налоговых платежей, так что курс рубля еще некоторое время может продолжить укрепляться.
Однако добавляет собеседник редакции, непрофессиональными инвесторами этот рост не будет ощущаться так уж сильно. «Но надо для себя держать в голове, что один рубль в курсе доллара — дает 1000 рублей на 1000 долларов, — поясняет он. — На самом деле совсем небольшой выигрыш в эту лотерею, особенно если мы говорим о покупке валюты, скажем, перед путешествием».
А что дальше?
Здесь мнения экспертов очень сильно разнятся. Как полагает Александр Потавин из «Финама», в ближайшие месяцы рубль должен остановить укрепление и стабилизироваться.
«Дальнейшее поведение российской валюты будет зависеть от того, какого прогресса достигнет тема открытия для судоходства Ормузского пролива — от этого будет зависеть поведение мировых цен на нефть, — говорит он. — Наш прогноз по курсам валют на май-июнь: доллар будет торговаться в диапазоне 70,0–76,0 рублей, евро — 82,5–88,0 рублей, юань — 10,5–11,0 рублей».
Как указывает Евгений Коган, фундаментальные факторы поддерживающие рубль на уникально высоких уровнях, со временем будут ослабевать. Так, Центробанк, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки. Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться, что скажется на мировых ценах на энергоресурсы. «В результате к концу года курс рубля к доллару может вернуться к уровням около 85 рублей за доллар», — говорит он. Даже несмотря на то, что ограничения на движение капитала из России, вероятно, в ближайшее время сохранится.
В свою очередь Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс» не видит фундаментальных причин для радикального ослабления рубля в ближайшие месяцы. Он напоминает: даже открытие судоходства в Ормузском проливе, не приведет к немедленному обвалу цен на нефть. Последствия этого кризиса для топливных рынков растянутся на годы.
«Я для себя лично не могу ответить на вопрос, почему рубль должен вдруг резко упасть, — заключает он. — Нефть пока растет, импорт сжимается, ключевая ставка остается высокой, даже несмотря на постепенное снижение. Экономика замедляется, сдерживая спрос на товары из-за рубежа. Какой из этих факторов должен обеспечить ослабление национальной валюты? Или потерять актуальность до начала года. Так что я думаю, что мы можем увидеть еще доллар ниже 70 рублей».
