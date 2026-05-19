Рубль укрепляется быстрее, чем любая другая валюта в мире! Что это значит? Сколько еще он будет укрепляться?

Насколько серьезно следует воспринимать эту новость?

Вполне серьезно. «Аналитики просто смотрят на изменение курса валют по отношению к доллару, — говорит в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы "Прайм Эдвайс". — Сухие цифры показывают, что да, рубль в последнее время был лидером в этой номинации».

Собеседник редакции оговаривается, что результат, зафиксированный аналитиками Bloomberg, можно считать «до некоторой степени искусственным». Он напоминает, что открытых биржевых торгов рубля к доллару сейчас не ведется из-за санкций в отношении Московской биржи. Возможности продать российскую валюту на внешних рынка также ограничены.

«Естественно, что и курс в этих реалиях будет отличаться от чисто рыночного, который мы могли бы видеть на полностью открытом и свободном рынке», — добавляет эксперт. Впрочем, он оговаривается, что эту искусственность также не надо преувеличивать. Курс все еще формируется в зависимости от спроса на валюту, баланса экспорта и импорта, а финансовые власти страны не могут установить его на произвольной и комфортной для бюджета отметке.