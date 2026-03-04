Доля расходов на еду в России превысила 39% — это максимальный показатель с 2008 года! Что это значит? Мы стали беднее?

Так мы стали беднее?

Сложный вопрос. В интервью Business FM главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова говорила: «Рост доли расходов на продовольствие является тревожным сигналом: высокая доля трат на продукты характерна для стран с более низкими доходами населения». В целом рост этого показателя — явное отражение роста цен в условиях повышения НДС, тарифов, акцизов на алкоголь.

Однако, полагает профессор кафедры экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин, в данном случае следует говорить скорее не о том, что россияне в среднем стали беднее, а о том, что в стране растет расслоение. Продукты дорожают быстрее инфляции в целом, поэтому они занимают все большую долю в расходах прежде всего беднейшей части населения, влияя на общую цифру по стране.

«Это ничего не говорит о доходах и расходах, но это свидетельствует о том, что усиливается расслоение, — поясняет собеседник редакции. — В 2023 и 2024 году оно быстро сокращалось за счет стремительного роста зарплат у тех, кто раньше не имел высоких доходов. Но теперь инфляция возвращает все на круги своя. Причем больше теряют прежде всего те, у кого доходы пониже».

Немного иначе на ситуацию смотрит Юлия Вымятнина из Европейского университета. Она обращает внимание, что значительная часть расходов в графе «продовольственные товары» приходится на алкоголь и общепит. «Если их убрать, цифра снизится до 31,821%, — объясняет она. — При этом обе позиции сильно подорожали, поэтому их относительный вес стал выше даже при прежних объемах потребления». Именно алкоголь и общепит в наибольшей степени затронуты повышением НДС и акцизов.

При этом, добавляет она, тот факт, что уровень трат россиян вернулся к 2008 году вовсе не означает, что их потребление буквально откатилось к уровню 18-летней давности — с тех пор в средней потребительской корзине появились новые позиции. «С моей точки зрения, новость не совсем про обеднение населения, она про то, что мы теперь можем позволить себе питаться лучше. Хотя это в последнее время стало дороже, пока мы все же можем себе это позволить», — добавляет она.