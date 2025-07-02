С января доллар подешевел на четверть! Почему? Американская валюта стала менее надежной? Накопления пора перекладывать в евро?

За последние месяцы курс доллара значительно просел — только за весну он потерял 10 рублей. И на этом снижение не прекратилось. Почему с евро не происходит того же самого? Американская валюта перестает быть надежной? Увидим ли мы доллар по 60? Разбираемся вместе с профессионалами!
Что случилось?
Около 113 рублей — еще в начале января столько давали за один доллар на рынке Forex. Пока — это максимальная отметка за 2025 год. С этого времени американская валюта вполне стабильно дешевеет по отношению к российской.
«За первое полугодие 2025-го курс USD/RUB снизился [на межбанковском рынке] на 28,6%», — отмечает в комментарии для Собака.ru Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
Доллар просел не только по отношению к российской валюте, продолжает собеседник редакции. «В Восточной Европе польский злотый, чешская крона и венгерский форинт выросли к доллару на 13–17%. Даже мексиканское песо демонстрирует рост на 10% в этом году», — отмечает Потавин.
Почему доллар теряет в цене?
Одна из главных причин снижения стоимости американской валюты — реформы Дональда Трампа, уверены аналитики. «Вся эта неопределенность с пошлинами очень нервирует инвесторов, — говорит в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы "Прайм Эдвайс". — Постоянные качели, мол, с вами мы торгуем, потом опять не торгуем, пошлины будут 150%, нет 70% мешают строить планы и в итоге давят на курс доллара».
Как отмечает Александр Потавин из ФГ «Финам», за последние 40 лет доллар всегда слабел при президентах республиканцах, и укреплялся при демократах. «Это же было во время предыдущего президентства Дональда Трампа и подтвердилось во время правления Джозефа Байдена», — говорит он.
Помимо, добавляет собеседник редакции, весной «было похоже, что Белый дом целенаправленно ослабляет американскую валюту, чтобы поддержать местный экспорт». «Помимо проблем с ростом госдолга США и рисками торможения роста ведущей мировой экономики, вскоре на первый план выйдет тема снижения ставок по доллару», — рассказывает Потавин.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
В целом можно сказать, что после прихода в Белый дом Трампа способность стран G7 по выработке общих целей и решению глобальных проблем оказалась существенно подорвана из-за радикальной смены позиции США — это подкрепляет рост недоверия к доллару и американским гособлигациям. Это снижение доверия к доллару может ускорить фрагментацию международных рынков капитала, подвергая глобальную репутацию доллара еще большему риску.
Почему к рублю доллар дешевеет быстрее, чем к другим валютам?
«С курсом к рублю сложился, может быть, не идеальный шторм, но что-то похожее, — отмечает Константин Зиятдинов из "Прайм Эдвайс", — в пользу российской валюты сложилось сразу несколько факторов». Так, приводит пример собеседник редакции, в пользу рубля играет высокая ставка ЦБ, которая повышает спрос на рубли.
Также, отмечает Евгений Коган, финансист, инвестбанкир, основатель проекта Bitkogan в России наблюдается падение импорта. «Потребление стагнирует, все идет на депозиты», — говорит он. Соответственно у компаний, которые привозят в страну иностранные товары, меньше спрос на доллары.
Свою лепту в укрепление к рубля к доллару вносит также приток иностранного капитала и, неожиданно, падение нефтяных котировок. «Согласно бюджетному правилу, Минфин руками ЦБ продавал валюту из ФНБ, чтобы получить деньги для закрытия дефицита бюджета», — поясняет Коган.
Значит ли все это, что доллар перестал быть надежной валютой?
На вопрос о перспективах американской валюты в долгосрочной перспективы эксперты дают разные ответы. Так, Евгений Коган, основатель проекта Bitkogan полагает, что мы наблюдаем сейчас процесс постепенной потери долларом своей прежней стабильности.
«Доллар не просто так дешевеет, это ослабление доверия после всех реформ и попыток Трампа продавить мир под его условия, — полагает собеседник редакции, — Начался глобальный уход от доллара США». Однако Коган оговаривается, что «это будет долгим процессом».
По мнению, Константина Зиятдинова из консалтинговой группы «Прайм Эдвайс», ситуацию «можно рассматривать так, что доллар становится менее надежным». «Однако, — добавляет он, — наверное, лучше сказать, что у доллара появляется больше альтернатив. Если раньше это был единственный вариант [резервной и глобальной торговой валюты], то теперь вариантов становится больше».
«Мы уверены, что текущие проблемы у доллара — временные, — в свою очередь говорит Александр Потавин из ФГ "Финам". — Американская экономика вполне активно развивается и пока нет поводов ее хоронить. Ослабление курса доллара приводит к удешевлению экспорта товаров и услуг из США, то есть они становятся более доступными для иностранных покупателей. Обычно такая ситуация увеличивает спрос на американскую продукцию (например, высокотехнологичные товары) из-за рубежа, что благоприятно для местных экспортеров».
Что ждет доллар в ближайшее время?
Как полагает Евгений Коган, в ближайшее время о развороте глобального тренда на удешевление доллара пока речь не идет. «Евро еще будет подороже [по отношению к доллару], на 3-5% в этом году, — говорит он. — Не исключаю, что увидим 1,20-1,23 доллара за евро (сейчас курс находится в районе 1,17 доллара за евро, — прим. Собака.ru)».
Что касается курса рубля к доллару, Константина Зиятдинова из консалтинговой группы «Прайм Эдвайс» полагает, что к осени возможно некоторое подорожание американской валюты на российском рынке. «Мне кажется, что сейчас доллар на крайне низком уровне, мое ощущение, что он должен подрасти, — считает он. — К этому вроде бы подталкивают разные факторы. Так, ЦБ смягчает денежно-кредитную политику, нефть дешевеет, летом спрос на валюту у населения повышается».
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс»:
Однако многое будет зависеть от ситуации на глобальном рынке. Если тут мы увидим совпадение всех факторов в пользу доллара внутри России, а на внешнем рынке он будет продолжать снижаться, то какого-то значимого отскока не произойдет. Он так и будет колебаться где-то в районе 80 рублей.
В свою очередь Александр Потавин из ФГ «Финам», считает, что уже в третьем квартале текущего года доллар может торговаться в диапазоне 78–86 рублей. «А к концу года курс доллара может подняться в район 93-95 рублей», — заключает эксперт.
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