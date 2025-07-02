С января доллар подешевел на четверть! Почему? Американская валюта стала менее надежной? Накопления пора перекладывать в евро?

Что случилось?

Около 113 рублей — еще в начале января столько давали за один доллар на рынке Forex. Пока — это максимальная отметка за 2025 год. С этого времени американская валюта вполне стабильно дешевеет по отношению к российской.

«За первое полугодие 2025-го курс USD/RUB снизился [на межбанковском рынке] на 28,6%», — отмечает в комментарии для Собака.ru Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Доллар просел не только по отношению к российской валюте, продолжает собеседник редакции. «В Восточной Европе польский злотый, чешская крона и венгерский форинт выросли к доллару на 13–17%. Даже мексиканское песо демонстрирует рост на 10% в этом году», — отмечает Потавин.