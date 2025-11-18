Почему цены в Петербурге растут быстрее, чем в среднем по стране? Что в городе с ипотекой? Как гастро-индустрия становится драйвером экономики

Жизнь в Петербурге дорожает, причем этой осенью она это делает быстрее, чем в среднем по стране. Об этом в середине ноября сообщил Петростат. Почему так происходит? Что растет в цене быстрее всего? Об этом Собака.ru рассказал руководитель Северо-Западного главного управления Банка России Павел Шаптала. А заодно рассказал о том, что происходит сейчас с в городе с ипотекой и как обстоят дела у одной из визитных карточек петербургской экономики — кафе и ресторанов.
Пишут, что цены в Петербурге растут быстрее, чем в среднем по России, это правда?
Если посмотреть на данные за июль, август и сентябрь, годовая инфляция в Санкт-Петербурге действительно выше, чем по России. Но разница не такая уж большая: в сентябре годовая инфляция составила 8,4% в Петербурге и 8% в России.
Однако до этого инфляция в городе была систематически ниже, чем по стране в целом или примерно на том же уровне. Поэтому хочется отметить, что это, скорее, разовая история.
Что в это время в городе дорожало быстрее всего?
В сентябре наибольший годовой рост цен в Петербурге и Ленинградской области наблюдался у таких позиций как: сыр, рыбная продукция, кофе, общественное питание. Кофе дорожал по причине низкого урожая в странах-поставщиках. Издержки производителей сыра и рыбопродуктов на транспортировку, упаковку и зарплаты сотрудников росли на протяжении нескольких месяцев.
У столовых, кафе и закусочных увеличились затраты на оплату труда персонала, закупку продуктов и аренду. А еще растет турпоток в город и область, туристы предъявляют высокий спрос на местные кафе и рестораны, и цены на них растут. Но по мере замедления общей инфляции, всплески цен на отдельные товары тоже будут происходить реже.
Сильнее, [чем в среднем по стране] подорожали овощи. Как вы знаете, в Петербурге нет сельского хозяйства, поэтому все овощи для нас – привозные и дорожать они могут активнее, в том числе из-за перекладывания в цены, [то есть на конечного потребителя] логистических издержек поставщиков.
Кроме того, быстрее, чем по России чем по стране, у нас дорожали пассажирские авиаперевозки. Петербург остается, центром российского туризма. За 9 месяцев 2025 года турпоток к нам вырос на 10% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Если говорить про «летний» сезон (с мая по сентябрь), чисто туристов выросло на 7%. Спрос на авиабилеты в нашем городе большой, поэтому и дорожают они активнее, чем в целом по стране.
Наконец, доходы петербуржцев также в среднем выше, чем по стране, более того они растут. Поэтому горожане проявляют больший спрос, например на услуги зарубежного туризма. [Естественно, что] полеты за границу в сентябре у нас дорожали.
Вы, в том числе упоминали общепит, насколько серьезно он влияет на инфляцию?
Действительно, общественное питание — это одна из важных отраслей в Санкт-Петербурге, которая продолжает расти, хоть и более умеренными темпами, чем раньше.
В сентябре 2025-го оборот общественного питания вырос на 3,5% год к году. За первые же девять месяцев рост составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
За 2024 год увеличение было еще больше — на 27,1%. Если сравнивать с 2021-м этот сегмент экономики к прошлому году вырос на 80,5%, если сравнивать с 2019-м, то на 86,%. Рост общепита поддерживает в том числе растущий турпоток в наш город. Туристы предъявляют высокий спрос на услуги местных кафе и ресторанов.
В этих условиях мы видим, что и в расчете инфляции Петербурга значимость кафе и ресторанов растет. Например, вес категории «Общественное питание» в индексе потребительских цен в 2025 году увеличился до 4,05% после 3,74% в 2024 году (то есть примерно 20-я часть инфляции зависит от цен в ресторанах, барах и закусочных, — прим. Собака.ru).
О том, что происходит на рынке ипотеки
Рыночная ипотека по-прежнему выдается, но слабо из-за высоких ставок. Спрос на ипотеку поддерживается в основном за счет программ господдержки. По данным ДОМ.РФ в сентябре 2025 г. в Санкт-Петербурге объем выданных ипотечных кредитов с господдержкой вырос на 24,2% год к году (то есть льготных кредитов было выдано почти на четверть больше, чем в сентябре 2024-го).
Рост также объясняется эффектом низкой сравнительной базы: в июле прошлого года выдачи резко упали после завершения программы массовой льготной ипотеки и коррекции условий по семейной ипотеке, которые распространяются на рынок первичного жилья. Сейчас же на рынке идет восстановление.
На начало октября в Петербурге общий ипотечный портфель достиг 1,2 трлн рублей, годовой темп прироста составил 1,0% после -0,7% месяцем ранее. Общий объем предоставленных кредитов за 9 месяцев составил 144,0 млрд рублей, что на 32,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
