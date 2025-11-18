Почему цены в Петербурге растут быстрее, чем в среднем по стране? Что в городе с ипотекой? Как гастро-индустрия становится драйвером экономики

Что в это время в городе дорожало быстрее всего?

В сентябре наибольший годовой рост цен в Петербурге и Ленинградской области наблюдался у таких позиций как: сыр, рыбная продукция, кофе, общественное питание. Кофе дорожал по причине низкого урожая в странах-поставщиках. Издержки производителей сыра и рыбопродуктов на транспортировку, упаковку и зарплаты сотрудников росли на протяжении нескольких месяцев.

У столовых, кафе и закусочных увеличились затраты на оплату труда персонала, закупку продуктов и аренду. А еще растет турпоток в город и область, туристы предъявляют высокий спрос на местные кафе и рестораны, и цены на них растут. Но по мере замедления общей инфляции, всплески цен на отдельные товары тоже будут происходить реже.

Сильнее, [чем в среднем по стране] подорожали овощи. Как вы знаете, в Петербурге нет сельского хозяйства, поэтому все овощи для нас – привозные и дорожать они могут активнее, в том числе из-за перекладывания в цены, [то есть на конечного потребителя] логистических издержек поставщиков.

Кроме того, быстрее, чем по России чем по стране, у нас дорожали пассажирские авиаперевозки. Петербург остается, центром российского туризма. За 9 месяцев 2025 года турпоток к нам вырос на 10% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Если говорить про «летний» сезон (с мая по сентябрь), чисто туристов выросло на 7%. Спрос на авиабилеты в нашем городе большой, поэтому и дорожают они активнее, чем в целом по стране.

Наконец, доходы петербуржцев также в среднем выше, чем по стране, более того они растут. Поэтому горожане проявляют больший спрос, например на услуги зарубежного туризма. [Естественно, что] полеты за границу в сентябре у нас дорожали.