НДС в России предложили поднять с 20% до 22%

Если предложенную поправку в налоговый кодекс от Минфина примут, то новая процент будет действовать с 1 января 2026 года. Но при этом планируют сохранить льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров —продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.

Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов, в котором есть поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.

В частности, предложение о повышении общей ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). Деньги с повышения НДС планируют направить «для обеспечения финансирования обороны и безопасности», сказано в пресс-релизе Минфина.

Но при этом планируют сохранить льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров —продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие. Если поправку в Налоговый кодекс примут, то он вступит в силу с 1 января 2026 года.

