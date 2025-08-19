Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Рублю пророчат девальвацию! СМИ заговорили о долларе по 150! Кому верить? Запасаться дешевой валютой? Или это панические слухи?

«Девальвация неизбежна? Что будет с рублем к осени». «О неизбежности девальвации и росте доллара до 150». В августе подобные заголовки все чаще стали появляться в СМИ. Разговоры о предполагаемом падении курса российской национальной валюты идут на фоне новостей о росте бюджетного дефицита и активизации спроса на валюту. Что происходит? Рубль правда может упасть в два раза? Или это все панические слухи? Разбираемся вместе с экспертами. 

IKagadiy / Shutterstock

Девальвация рубля правда возможна?

Константин Зиятдинов (руководитель департамента частных клиентов» консалтинговой группы «Прайм Эдвайс): Наверное, нам стоит ждать какого-то ослабления рубля в обозримом будущем. Я бы даже не сказал бы, что в этом есть что-то резко отрицательное. Можно сказать, что как раз сейчас курс необычно низкий (чем все кто хотел либо уже воспользовались, либо готовятся это сделать прямо сейчас). 

Для корректировки есть все предпосылки — ставку ЦБ начинают понижать, что будет подстегивать падение рубля (ведь наша валюта становится менее привлекательной для инвесторов). Кроме того, думаю, что у многих людей в руководстве страны и крупных экспортных компаний есть желание скорректировать курс, чтобы поднять рублевые доходы. 

Евгений Коган (экономист, основатель проекта BitKogan): Девальвация — это управляемое государством обесценение валюты в рамках политики фиксированного курса. У нас в стране курс рыночный, плавающий. Под влиянием экономических факторов он может свободно укрепляться и обесцениваться. Сейчас много факторов указывает на то, что рубль может ослабнуть из-за сочетания факторов:

  • Высокая текущая реальная стоимость рубля. Покупательская способность нашей валюты сейчас почти на 17% выше, чем в последние 10 лет. Это делает привлекательными покупки иностранных товаров.
  • Ожидаемого снижения ключевой ставки до 14–15% к концу года, что уменьшит поддержку курса. 
  • Роста бюджетного дефицита сверх бюджетного правила, что в меньшей степени будет ограничивать внутренний спрос. Превышение может достигнуть до 1 трлн рублей.
  • Относительно низкие цены на сырьевой экспорт. 
  • Сезонный рост импорта во втором полугодии. 
  • Восстановления спроса на импортные товары после временного затишья, особенно на автомобили после исчерпания запасов, сформированных до повышения утильсбора. 
  • Сокращения объема валютных продаж ЦБ с 2026 года. С 1 июля по 30 декабря ЦБ направляет на продажу валюты на 8,94 млрд руб. в день. Это компенсация тех средств, которые забирали из ФНБ ранее на инвестиции и покрытие дефицита бюджета в конце 2024 года. Начиная, с 2026-го объем продаж, вероятно, будет меньше.

Александр Потавин

Аналитик ФГ «Финам»:

Летом курс рубля ведет себя относительно стабильно, несмотря на то, что в сезон отпусков увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны населения. Кроме этого, ближе к осени исторически наблюдается рост импорта, что оказывает давление на рубль.

В конце июля США ввел вторичные пошлины (25%) в отношении Индии, поскольку та покупает российскую нефть. Под давлением Дональда Трампа индийские государственные НПЗ в августе уже стали увеличивать закупки нероссийской нефти. В такой ситуации объемы поставок российской нефти на экспорт могут просесть, несмотря на то, что наши нефтяники увеличивают скидки для покупателей в Индии.

Насколько снижение курса будет управляемым?

Евгений Коган: У правительства нет инструментов для ослабления рубля. Никто не будет его девальвировать для пополнения бюджета. Тем более, что обесценение рубля ведет к росту инфляции, а значит и росту расходов бюджета. Но эти два события могут совпасть по времени.

Артем Голубев (доцент Кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге): Управлять такими процессами, как изменение курсов валют очень сложно, именно поэтому, кстати, не удалось сдержать чрезмерное, по мнению некоторых чиновников и руководителей корпораций, укрепление рубля. Для этого нужно прибегать к жестким мерам не вполне рыночного характера. 

Когда все факторы сложатся в пользу того, чтобы рубль начал снижаться, финансовые власти могут предпринять разве что некоторые меры, чтобы ослабить давление на национальную валюту. 

beast01 / Shutterstock

В таком случае, когда может начаться снижение курса?

Константин Зиятдинов: Полагаю, что его следует ждать уже в конце августа — сентябре. Хотя прямо сейчас (и это странно) как-будто не видно, чтобы на валютном рынке что-то происходило. То есть понятно, что движение в сторону ослабления рубля должно произойти, но пока ситуация остается на удивление стабильной. 

Артем Голубев: Думаю, что курс 80+ за доллар мы можем увидеть уже к концу августа, может быть, в начале сентября. Тем не менее пока никаких серьезных движений не видно. Более того, непонятно даже, что конкретно может стать триггером для снижения. Вернее им может стать практически что угодно. К примеру, новости с полей переговоров. Причем новости эти могут быть в том числе позитивные, ведь если на горизонте забрезжит геополитическая разрядка и нормализация отношений, это повысит уверенность предпринимателей в завтрашнем дне. 

Компании начнут активнее работать в долларах, повысится спрос на импорт, а это самый главный на сейчас фактор, определяющий курс рубля — торговый баланс, то есть разница между нашим экспортом (испытывающим давление) и импортом.

Насколько резким может быть снижение?

Константин Зиятдинов: Как показывает новейшая история России, процесс снижения курса национальной валюты может быть очень стремительным и произойти в одночасье. Впрочем, я не думаю, что сейчас это — базовый сценарий. 

Полагаю, нас будет ждать относительно постепенное, размеренное движение — в пределах 10–, максимум 20 рублей, до конца года. 

Евгений Коган: Резкие движения курса возможны в случае сильных изменений по мирным переговорам. Их провал с ужесточением санкций приведет к резкому ослаблению рубля, вплоть до 85 рублей за доллар. Успех мирных переговоров будет поддерживать рубль на текущих крепких уровнях на протяжении долгого времени.

beast01 / Shutterstock

То есть доллара по 150 рублей не будет?

Константин Зиятдинов: Мне кажется, что это больше пугалки. Постепенное движение к курсу в 100 рублей за доллар — это, как кажется, компромиссный вариант, который бы всех устроило — и бюджет, и экспортеров сырья, и импортеров. 

Евгений Коган: Такое сильное обесценение, [как 150 рублей за доллар] возможно только в случае масштабных вторичных санкций против покупателей российского экспорта. Такие санкции нанесут крупный урон по тем, кто их будет вводить. Ранее США не были к этому готовы, едва ли что-то изменилось. Это маловероятный сценарий.

Александр Потавин

Аналитик ФГ «Финам»:

У нас нет сомнений в том, что курс доллара поднимется опять к отметке 110 рублей, которую мы видели в начале этого года. Вопрос только в сроках. Кто-то ждет этого уже в следующем году, а кто-то — через пару лет. Доллар всегда возвращается на те уровни, где он однажды уже побывал. Но на данный момент предпосылок к резкой девальвации рубля пока не видно. Рубль может показать более активное ослабление в ближайшие месяцы, если предстоящие переговоры по достижению мира в Украине полностью провалятся по вине России и США введут новые еще более жесткие антироссийские санкции. В этом случае курс доллара осенью может подняться в район 86–88 рублей. 

Какие у этого будут последствия, помимо курса?

Артем Голубев: Давайте вспомним конец 2024 года, когда мы уже видели доллар выше 100 рублей. Получается, что в случае возвращения к этой отметке курса, мы почти не получим изменения год к году. 

Что это будет значить для простых потребителей? Если в течение года на какой-то импорт наблюдалось резкое снижение цены по мере ослабления доллара, то эти товары снова резко же подорожают. Если же цена была относительно стабильной (просто продавцы зарабатывали больше рублевую прибыль), то и резких колебаний быть не должно. 

То есть цены подрастут, но вряд ли очень уж сильно. Если не считать, конечно, отдыха. Тут мы вернемся к тому, что было в прошлом декабре или даже хуже. 

Если доллар уйдет за 90 рублей, то это уже навсегда?

Константин Зиятдинов: Здесь же не все зависит от желания финансовых властей, в этот процесс могут вмешаться внешние силы и факторы: нефть упадет до 30 долларов за баррель, могут ввести тотальное эмбарго или, наоборот, случится очередное обострение на Ближнем Востоке и нефть взлетит выше 100 долларов. Так что в текущих реалиях говорить, что что-то происходит навсегда, сложно. 

Артем Голубев: Однозначно можно сказать, что никакого спокойствия не будет, пока экономика у нас сырьевая. Сырьевой сектор высоковолатильный: нефть, газ, металлы довольно резко дорожают и дешевеют в зависимости от конъюнктуры рынка. Пока мы от этого зависим (а в ближайшие годы радикальных изменений тут ждать не приходится), скачки курса будут наблюдаться регулярно, разумеется, с тенденцией к ослаблению рубля. 

Поэтому и доллар по 150 рублей мы обязательно когда-нибудь увидим, и даже по 200, но другое дело что уже в гораздо более отдаленной перспективе нескольких лет или даже больше. 

