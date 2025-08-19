Рублю пророчат девальвацию! СМИ заговорили о долларе по 150! Кому верить? Запасаться дешевой валютой? Или это панические слухи?

«Девальвация неизбежна? Что будет с рублем к осени». «О неизбежности девальвации и росте доллара до 150». В августе подобные заголовки все чаще стали появляться в СМИ. Разговоры о предполагаемом падении курса российской национальной валюты идут на фоне новостей о росте бюджетного дефицита и активизации спроса на валюту. Что происходит? Рубль правда может упасть в два раза? Или это все панические слухи? Разбираемся вместе с экспертами.
Девальвация рубля правда возможна?
Константин Зиятдинов (руководитель департамента частных клиентов» консалтинговой группы «Прайм Эдвайс): Наверное, нам стоит ждать какого-то ослабления рубля в обозримом будущем. Я бы даже не сказал бы, что в этом есть что-то резко отрицательное. Можно сказать, что как раз сейчас курс необычно низкий (чем все кто хотел либо уже воспользовались, либо готовятся это сделать прямо сейчас).
Для корректировки есть все предпосылки — ставку ЦБ начинают понижать, что будет подстегивать падение рубля (ведь наша валюта становится менее привлекательной для инвесторов). Кроме того, думаю, что у многих людей в руководстве страны и крупных экспортных компаний есть желание скорректировать курс, чтобы поднять рублевые доходы.
Евгений Коган (экономист, основатель проекта BitKogan): Девальвация — это управляемое государством обесценение валюты в рамках политики фиксированного курса. У нас в стране курс рыночный, плавающий. Под влиянием экономических факторов он может свободно укрепляться и обесцениваться. Сейчас много факторов указывает на то, что рубль может ослабнуть из-за сочетания факторов:
- Высокая текущая реальная стоимость рубля. Покупательская способность нашей валюты сейчас почти на 17% выше, чем в последние 10 лет. Это делает привлекательными покупки иностранных товаров.
- Ожидаемого снижения ключевой ставки до 14–15% к концу года, что уменьшит поддержку курса.
- Роста бюджетного дефицита сверх бюджетного правила, что в меньшей степени будет ограничивать внутренний спрос. Превышение может достигнуть до 1 трлн рублей.
- Относительно низкие цены на сырьевой экспорт.
- Сезонный рост импорта во втором полугодии.
- Восстановления спроса на импортные товары после временного затишья, особенно на автомобили после исчерпания запасов, сформированных до повышения утильсбора.
- Сокращения объема валютных продаж ЦБ с 2026 года. С 1 июля по 30 декабря ЦБ направляет на продажу валюты на 8,94 млрд руб. в день. Это компенсация тех средств, которые забирали из ФНБ ранее на инвестиции и покрытие дефицита бюджета в конце 2024 года. Начиная, с 2026-го объем продаж, вероятно, будет меньше.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Летом курс рубля ведет себя относительно стабильно, несмотря на то, что в сезон отпусков увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны населения. Кроме этого, ближе к осени исторически наблюдается рост импорта, что оказывает давление на рубль.
В конце июля США ввел вторичные пошлины (25%) в отношении Индии, поскольку та покупает российскую нефть. Под давлением Дональда Трампа индийские государственные НПЗ в августе уже стали увеличивать закупки нероссийской нефти. В такой ситуации объемы поставок российской нефти на экспорт могут просесть, несмотря на то, что наши нефтяники увеличивают скидки для покупателей в Индии.
Насколько снижение курса будет управляемым?
Евгений Коган: У правительства нет инструментов для ослабления рубля. Никто не будет его девальвировать для пополнения бюджета. Тем более, что обесценение рубля ведет к росту инфляции, а значит и росту расходов бюджета. Но эти два события могут совпасть по времени.
Артем Голубев (доцент Кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге): Управлять такими процессами, как изменение курсов валют очень сложно, именно поэтому, кстати, не удалось сдержать чрезмерное, по мнению некоторых чиновников и руководителей корпораций, укрепление рубля. Для этого нужно прибегать к жестким мерам не вполне рыночного характера.
Когда все факторы сложатся в пользу того, чтобы рубль начал снижаться, финансовые власти могут предпринять разве что некоторые меры, чтобы ослабить давление на национальную валюту.
В таком случае, когда может начаться снижение курса?
Константин Зиятдинов: Полагаю, что его следует ждать уже в конце августа — сентябре. Хотя прямо сейчас (и это странно) как-будто не видно, чтобы на валютном рынке что-то происходило. То есть понятно, что движение в сторону ослабления рубля должно произойти, но пока ситуация остается на удивление стабильной.
Артем Голубев: Думаю, что курс 80+ за доллар мы можем увидеть уже к концу августа, может быть, в начале сентября. Тем не менее пока никаких серьезных движений не видно. Более того, непонятно даже, что конкретно может стать триггером для снижения. Вернее им может стать практически что угодно. К примеру, новости с полей переговоров. Причем новости эти могут быть в том числе позитивные, ведь если на горизонте забрезжит геополитическая разрядка и нормализация отношений, это повысит уверенность предпринимателей в завтрашнем дне.
Компании начнут активнее работать в долларах, повысится спрос на импорт, а это самый главный на сейчас фактор, определяющий курс рубля — торговый баланс, то есть разница между нашим экспортом (испытывающим давление) и импортом.
Насколько резким может быть снижение?
Константин Зиятдинов: Как показывает новейшая история России, процесс снижения курса национальной валюты может быть очень стремительным и произойти в одночасье. Впрочем, я не думаю, что сейчас это — базовый сценарий.
Полагаю, нас будет ждать относительно постепенное, размеренное движение — в пределах 10–, максимум 20 рублей, до конца года.
Евгений Коган: Резкие движения курса возможны в случае сильных изменений по мирным переговорам. Их провал с ужесточением санкций приведет к резкому ослаблению рубля, вплоть до 85 рублей за доллар. Успех мирных переговоров будет поддерживать рубль на текущих крепких уровнях на протяжении долгого времени.
То есть доллара по 150 рублей не будет?
Константин Зиятдинов: Мне кажется, что это больше пугалки. Постепенное движение к курсу в 100 рублей за доллар — это, как кажется, компромиссный вариант, который бы всех устроило — и бюджет, и экспортеров сырья, и импортеров.
Евгений Коган: Такое сильное обесценение, [как 150 рублей за доллар] возможно только в случае масштабных вторичных санкций против покупателей российского экспорта. Такие санкции нанесут крупный урон по тем, кто их будет вводить. Ранее США не были к этому готовы, едва ли что-то изменилось. Это маловероятный сценарий.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
У нас нет сомнений в том, что курс доллара поднимется опять к отметке 110 рублей, которую мы видели в начале этого года. Вопрос только в сроках. Кто-то ждет этого уже в следующем году, а кто-то — через пару лет. Доллар всегда возвращается на те уровни, где он однажды уже побывал. Но на данный момент предпосылок к резкой девальвации рубля пока не видно. Рубль может показать более активное ослабление в ближайшие месяцы, если предстоящие переговоры по достижению мира в Украине полностью провалятся по вине России и США введут новые еще более жесткие антироссийские санкции. В этом случае курс доллара осенью может подняться в район 86–88 рублей.
Какие у этого будут последствия, помимо курса?
Артем Голубев: Давайте вспомним конец 2024 года, когда мы уже видели доллар выше 100 рублей. Получается, что в случае возвращения к этой отметке курса, мы почти не получим изменения год к году.
Что это будет значить для простых потребителей? Если в течение года на какой-то импорт наблюдалось резкое снижение цены по мере ослабления доллара, то эти товары снова резко же подорожают. Если же цена была относительно стабильной (просто продавцы зарабатывали больше рублевую прибыль), то и резких колебаний быть не должно.
То есть цены подрастут, но вряд ли очень уж сильно. Если не считать, конечно, отдыха. Тут мы вернемся к тому, что было в прошлом декабре или даже хуже.
Если доллар уйдет за 90 рублей, то это уже навсегда?
Константин Зиятдинов: Здесь же не все зависит от желания финансовых властей, в этот процесс могут вмешаться внешние силы и факторы: нефть упадет до 30 долларов за баррель, могут ввести тотальное эмбарго или, наоборот, случится очередное обострение на Ближнем Востоке и нефть взлетит выше 100 долларов. Так что в текущих реалиях говорить, что что-то происходит навсегда, сложно.
Артем Голубев: Однозначно можно сказать, что никакого спокойствия не будет, пока экономика у нас сырьевая. Сырьевой сектор высоковолатильный: нефть, газ, металлы довольно резко дорожают и дешевеют в зависимости от конъюнктуры рынка. Пока мы от этого зависим (а в ближайшие годы радикальных изменений тут ждать не приходится), скачки курса будут наблюдаться регулярно, разумеется, с тенденцией к ослаблению рубля.
Поэтому и доллар по 150 рублей мы обязательно когда-нибудь увидим, и даже по 200, но другое дело что уже в гораздо более отдаленной перспективе нескольких лет или даже больше.
