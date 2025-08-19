Рублю пророчат девальвацию! СМИ заговорили о долларе по 150! Кому верить? Запасаться дешевой валютой? Или это панические слухи?

Девальвация рубля правда возможна?

Константин Зиятдинов (руководитель департамента частных клиентов» консалтинговой группы «Прайм Эдвайс): Наверное, нам стоит ждать какого-то ослабления рубля в обозримом будущем. Я бы даже не сказал бы, что в этом есть что-то резко отрицательное. Можно сказать, что как раз сейчас курс необычно низкий (чем все кто хотел либо уже воспользовались, либо готовятся это сделать прямо сейчас).

Для корректировки есть все предпосылки — ставку ЦБ начинают понижать, что будет подстегивать падение рубля (ведь наша валюта становится менее привлекательной для инвесторов). Кроме того, думаю, что у многих людей в руководстве страны и крупных экспортных компаний есть желание скорректировать курс, чтобы поднять рублевые доходы.