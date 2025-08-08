В России меняются правила расчета премий (и штрафов!) на работе. Что изменится? И кто от этого выиграет?

С 1 сентября в России меняются правила, по которым работодатели могут премировать (или лишать поощрений) своих сотрудников. В частности, теперь начальник не сможет произвольно лишить человека премии, даже если тот получил выговор. Изменения были приняты Госдумой этим летом, а с осени вступят в законную силу. По каким правилам теперь будут платиться поощрения? Как работника все еще могут наказывать рублем? И есть ли здесь какие-то подводные камни? Отвечают юристы Надежда Илюшина и Юлия Паушкина.
Что случилось?
В России вот-вот вступят в силу поправки в трудовой кодекс, которые меняют правила выплаты премий. Сейчас закон оставляет вопрос поощрений на усмотрение работодателя, что позволяет произвольно платить работнику больше и так же произвольно лишать его поощрения (что особенно тяжело для тех сотрудников, у которых премия составляет большую часть заработка).
Еще в июне 2023 года Конституционный суд на этот вопрос обратил внимание. Поводом стало обращение бывшей сотрудницы регистратуры Военно-медицинской академии. Работницу после получения выговоров от начальства лишили практически всех премий. В итоге в отдельные месяцы она получала за свою работу только один МРОТ. Она обращалась в суды разных инстанций, требуя компенсировать ей недополученные выплаты, но везде получала отказы. В итоге КС встал на сторону женщины, указав, что решения по ее делу должны быть пересмотрены.
Также суд признал, что закон, позволяющий произвольно лишать человека премии «без учета количества и качества затраченного труда, а также иных объективных критериев», не соответствует Конституции. «После этого судебная практика по всей стране начала формироваться, исходя из доводов и принципов, заложенных в этом Постановлении», — говорит партнер практики трудового права ALUMNI Partners Надежда Илюшина.
Одновременно суд потребовал от законодателей исправить Трудовой кодекс так, чтобы он предотвращал возникновение подобных ситуаций. Это важно, ведь изменения в судебной практике работают только тогда, когда конфликт между человеком и его работодателем переходит в юридическую плоскость. Летом 2025 года соответствующие поправки были приняты парламентом и подписаны президентом. Вступают в силу они с 1 сентября этого года.
Так что же меняется?
Теперь в Трудовом кодексе прямо говорится, что работодатель должен в отдельном документе (он может называться, к примеру, «Положение о премировании») прописать все виды премий — как, когда и за что они платятся.
«Самым главным является указание на то, что привлечение работника к дисциплинарной ответственности не может повлечь полного лишения премии, — говорит Юлия Паушкина, партнер трудовой практики АБ КИАП. — Снизить могут только те выплаты, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание. Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%».
К примеру, человек зарабатывает 120 тысяч и еще 80 тысяч ему каждый месяц «добивают» премиями. Допустим, он получит выговор в ноябре 2025 года. Ему могут снизить премию за ноябрь, однако декабрьских выплат, или выплат за 2026 год это коснуться уже не должно. Кроме того, даже ноябрьскую премию нельзя урезать так, чтобы общий доход сотрудника пострадал больше чем на 20%. То есть работодатель может не доплатить ему максимум 40 тысяч.
Должен ли работодатель прописать конкретный размер премий в рублях? По мнению Надежды Илюшиной из ALUMNI Partners, указывать в положении о премировании точную сумму до копеек не обязательно. «Мы полагаем, что достаточно определить порядок определения размеров премии, то есть порядок расчета (некую формулу или подход, по которым будут впоследствии рассчитываться конкретные размеры премий, причитающихся работникам)», — заключает она.
Получается, премии теперь нельзя лишить полностью?
«Тут все не так однозначно, — поясняет Надежда Илюшина. — Если внимательно изучить Постановление КС РФ, премии бывают разные и разделяются на те, что входят в систему оплаты труда, и те, которые в такую систему не входят. Новые поправки касаются только первых. И далее возникает уместный вопрос: а что значит, премия входит или не входит в систему оплаты труда?»
По словам адвоката, нигде в законе нет точного ответа на этот вопрос. Если же обобщить судебную практику, то премиями, входящими в систему оплаты труда считаются те, которые платятся регулярно, более или менее в одном размере. «Фактически это деньги, на которые работник рассчитывает как на неотъемлемую часть своего заработка по итогам работы за месяц или за квартал», — добавляет собеседница редакций.
Проще говоря, это всевозможные стимулирующие надбавки за выслугу лет, ученую степень, выполнение каких-то дополнительных работ. Именно их нельзя урезать сильнее некоторого. Но есть другие выплаты: за выполнение KPI, за особенно эффективную работу в этом месяце, за заключение крупного контракта или перевыполнение плана.
«Такие премии — то, что работодатель по своему усмотрению добавляет или не добавляет к окладу работника. В отношении этих выплат у компаний сохраняется значительная свобода в определении их размера. Работодатель может не принять решение о начислении премии или назначить размер премии, который руководитель сочтет справедливым», — заключает Илюшина.
То есть работники от этого выиграют?
«Безусловно, работники выиграют от этого, поскольку теперь даже при наличии дисциплинарного взыскания работник получит причитающуюся ему премию», — говорит Юлия Паушкина из адвокатского бюро КИАП.
Впрочем, оговаривается Надежда Илюшина из ALUMNI Partners здесь есть и обратная сторона. «В долгосрочной перспективе такое положение вещей может повысить желание работодателя сделать премии более дискреционными и менее гарантированными в принципе», — заключает она.
