В России меняются правила расчета премий (и штрафов!) на работе. Что изменится? И кто от этого выиграет?

Что случилось?

В России вот-вот вступят в силу поправки в трудовой кодекс, которые меняют правила выплаты премий. Сейчас закон оставляет вопрос поощрений на усмотрение работодателя, что позволяет произвольно платить работнику больше и так же произвольно лишать его поощрения (что особенно тяжело для тех сотрудников, у которых премия составляет большую часть заработка).

Еще в июне 2023 года Конституционный суд на этот вопрос обратил внимание. Поводом стало обращение бывшей сотрудницы регистратуры Военно-медицинской академии. Работницу после получения выговоров от начальства лишили практически всех премий. В итоге в отдельные месяцы она получала за свою работу только один МРОТ. Она обращалась в суды разных инстанций, требуя компенсировать ей недополученные выплаты, но везде получала отказы. В итоге КС встал на сторону женщины, указав, что решения по ее делу должны быть пересмотрены.

Также суд признал, что закон, позволяющий произвольно лишать человека премии «без учета количества и качества затраченного труда, а также иных объективных критериев», не соответствует Конституции. «После этого судебная практика по всей стране начала формироваться, исходя из доводов и принципов, заложенных в этом Постановлении», — говорит партнер практики трудового права ALUMNI Partners Надежда Илюшина.

Одновременно суд потребовал от законодателей исправить Трудовой кодекс так, чтобы он предотвращал возникновение подобных ситуаций. Это важно, ведь изменения в судебной практике работают только тогда, когда конфликт между человеком и его работодателем переходит в юридическую плоскость. Летом 2025 года соответствующие поправки были приняты парламентом и подписаны президентом. Вступают в силу они с 1 сентября этого года.