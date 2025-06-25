Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Внедрить цифровой рубль планируют с 1 сентября 2026 года

Переводы и платежи цифровой валюту будут внедрять постепенно. Центробанк направил соответствующие предложения по изменению законопроекта в Госдуму.

До 1 сентября 2026 года торговые компании с выручкой более 120 млн рублей должны обеспечить оплату товаров и услуг цифровой валютой.

Банки и компании с годовой выручкой более 30 млн должны провести необходимые процедуры по внедрению цифрового рубля до 1 сентября 2027 года, с доходом менее 30 млн — с 1 сентября 2028-го.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК. Сроков внедрения такого формата пока не назвали. При этом все банки должны технически подготовиться к работе с инструментом до 1 сентября 2026 года.

В конце февраля 2025 года сообщили, что ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля. Цифровую валюту планировали внедрить с 1 июля 2025 года. Ее начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками. При этом новой даты запуска пока не назвали.

С 1 августа начинает действовать закон о цифровом рубле! Как он будет работать? Зачем нужен? Можно ли им уже расплатиться?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: