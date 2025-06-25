Внедрить цифровой рубль планируют с 1 сентября 2026 года

До 1 сентября 2026 года торговые компании с выручкой более 120 млн рублей должны обеспечить оплату товаров и услуг цифровой валютой.

Банки и компании с годовой выручкой более 30 млн должны провести необходимые процедуры по внедрению цифрового рубля до 1 сентября 2027 года, с доходом менее 30 млн — с 1 сентября 2028-го.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК. Сроков внедрения такого формата пока не назвали. При этом все банки должны технически подготовиться к работе с инструментом до 1 сентября 2026 года.

В конце февраля 2025 года сообщили, что ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля. Цифровую валюту планировали внедрить с 1 июля 2025 года. Ее начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками. При этом новой даты запуска пока не назвали.