С 1 августа начинает действовать закон о цифровом рубле! Как он будет работать? Зачем нужен? Можно ли им уже расплатиться?

Где их в итоге можно будет получить и что можно с ними делать?

В нынешней модели цифровой рубль появится в приложениях банков рядом с карточными и прочими счетами. То есть лежать деньги будут в ЦБ, а управлять ими мы будем через приложение своего банка.

Пополнить счет цифрового рубля можно будет, или получив туда напрямую платеж, или поменяв на цифровой рубль обычные безналичные деньги.

Скорее всего, цифровой рубль постепенно будет интегрирован во все модели оплаты, например, им можно будет заплатить на кассе магазина через QR-код.