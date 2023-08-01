С 1 августа начинает действовать закон о цифровом рубле! Как он будет работать? Зачем нужен? Можно ли им уже расплатиться?

В России начинает действовать закон о цифровом рубле. Это новая форма денег, родственная криптовалютам. Можно ли уже сегодня его где-то получить? Как им расплатиться? И зачем он вообще нужен? Объясняет председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, автор Telegram-канала «Записки на рукавах» Виктор Достов и Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль — это российская цифровая валюта. Это новая форма безналичных денег, когда, немного упрощая, они находятся не на счетах в коммерческих банках, а на счетах в Центробанке, то есть непосредственно у государства.
Он как-то связан с криптовалютами?
Никак. Возможны некоторые технологические пересечения, но это два принципиально разных инструмента.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Цифровой рубль — это новая форма российской национальной валюты, которую будет выпускать Банк России в дополнение к существующим формам денег. Теперь у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.
С 1 августа начал работать закон о цифровом рубле. Значит ли это, что их уже можно свободно получить?
Нет, введение такого рода цифровых валют в большинстве стран весьма медленный процесс. Россия тут не исключение. На ранних стадиях будет проводиться тестирование на ограниченном круге операций.
Пока большинство россиян не получит доступа к этому новому платежному инструменту. Если экстраполировать нынешние темпы, то реально массовое использование может наступить в 2026 году. Разумеется, ЦБ может ускорить или замедлить этот процесс.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
С 1 августа 2023 года вступил в силу закон о цифровом рубле. Он определяет основные термины и базовые принципы работы новой системы, а конкретные механизмы работы и детали будут дорабатывать еще долго. В массовый оборот цифровые рубли запустят тогда, когда все будет готово. Это вряд ли произойдет в нынешнем году, да и в следующем тоже.
Где их в итоге можно будет получить и что можно с ними делать?
В нынешней модели цифровой рубль появится в приложениях банков рядом с карточными и прочими счетами. То есть лежать деньги будут в ЦБ, а управлять ими мы будем через приложение своего банка.
Пополнить счет цифрового рубля можно будет, или получив туда напрямую платеж, или поменяв на цифровой рубль обычные безналичные деньги.
Скорее всего, цифровой рубль постепенно будет интегрирован во все модели оплаты, например, им можно будет заплатить на кассе магазина через QR-код.
Позволит ли он переводить деньги за рубеж?
Если какая-то страна готова разрешить прием цифровых рублей и обеспечит механизмы взаиморасчетов — почему бы и нет? Как показывает опыт зарубежного использования СБП и карты МИР, — это непростая и небыстрая задача.
А в чем тогда отличие от безнала?
Основное отличие фундаментальное — деньги в коммерческом банке являются деньгами коммерческого банка со всеми рисками. Цифровой рубль, как и наличные, фундаментально гарантирован государством. В обычной ситуации это не очень принципиально, а вот в случае банкротства банка, например, — весьма. Из плюсов для пользователей мы ожидаем также уменьшение комиссий за транзакцию по сравнению с картами и СБП, но это опять-таки будет решаться ЦБ.
Далее нам обещают умные деньги, например, цифровые рубли, выделенные на материнский капитал, будет невозможно обналичить и потратить нецелевым образом. Но это пока перспектива.
То есть цифровой рубль позволит государству отслеживать платежи?
На мой взгляд, у государства и сейчас достаточно инструментов для полного отслеживания платежей. Для цифрового рубля (и аналогичных валют в других странах) это делать немного удобнее, но принципиальных изменений тут не ожидается.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Прежде всего, цифровой рубль — это просто средство для прозрачных расчетов в рублях внутри страны. Для граждан никаких принципиальных отличий от безналичных форм рубля он не несет. Суть лишь в безопасности и контроля над активами со стороны властей. От введения цифрового рубля количество денег в финансовой системе не увеличится, доходы населения не вырастут, а значит, нет повода ждать существенного влияния на экономику.
А цифровые рубли не попадут в руки мошенников?
В принципе, в цифровом рубле используются хорошо известные технологии, я не вижу там особых рисков. Особое внимание должно быть уделено взаимодействию банков и ЦБ, это сейчас прописывается в регулировании.
Зачем вообще вводится цифровой рубль?
На мой взгляд, цифровой рубль (как и цифровой доллар или юань) — это следствие фундаментального процесса огосударствления и олигополизации финансового рынка. Доля крупных игроков постоянно растет, влияние государства на рынок тоже — это неизбежно должно было привести к появлению государственного монопольного инструмента.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Цифровой рубль — это просто расчетная форма денег внутри России. Для обывателей никакой принципиальной разницы по сравнению с обычной системой быстрых платежей не будет. Вообще, введение цифровой валюты — это не про бизнес и удобства, это про введение властью с помощью цифровых денег функции жесткого контроля за доходами и расходами общества.
Вообще, Центробанк РФ декларирует 10 основных принципов введения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Но большинство из них применимы и к тому функционалу безналичного рубля, который уже существует. Поэтому широкого распространения в РФ цифровой рубль может не получить, если только власти не начнут принудительно заставлять граждан и бизнес им пользоваться.
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