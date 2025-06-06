Банк России понизил ключевую ставку до 20%

6 июня на заседании Совета директоров Банка России приняли решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00% годовых. В банке подчеркнули, что дальнейшие решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении Банка России.

По данным Центробанка, в апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 6,2% в годовом выражении по сравнению с 8,2% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,4% после 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом выражении. Оперативные данные на начало июня указывают, что годовая инфляция замедлилась до 9,8%.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 25 июля 2025 года.