ЦБ повысил ключевую ставку до 21%! Такой высокой в новейшей истории России она еще не была! Сколько это продлится?

Почему этот рекорд был установлен?

Артем Голубев: Видимо, у Центрального банка не оставалось других вариантов. Вопрос о ключевой ставке во многом зависит от инфляции, данные по которой выходят еженедельно в среду. Как раз накануне заседания ЦБ мы увидели там очень неприятные значения — 0,2% за неделю. Это очень много!

Понятно, что под конец года инфляция всегда разгоняется, но беда в том, что сравнительно высокие значения мы видим на протяжении всех последних месяцев. Таким образом, постепенного повышения (когда за 9 месяцев ЦБ поднял ставку на 3%) уже не хватает для того, чтобы обуздать рост цен. Особенно учитывая тот факт, что за инфляцию отвечает фактически только ЦБ, при этом проинфляционными факторами являются и бюджетные расходы, которые Банк России регулировать не может.

Теперь встает вопрос: хватит ли повышения до 21% или надо было действовать еще резче, доводя ставку до 22—25%? Мы увидим это в ближайшее время, а пока приходится констатировать, что мы переходим к шоковому сценарию.