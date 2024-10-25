ЦБ повысил ключевую ставку до 21%! Такой высокой в новейшей истории России она еще не была! Сколько это продлится?

На своем очередном заседании в пятницу, 25 октября, Центральный Банк РФ принял решение об очередном повышении ключевой ставки — на этот раз до 21%. Это рекорд в новейшей истории России. По просьбе Собака.ru доцент Кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге Артем Голубев объясняет, почему было принято это решение, как долго ставка теперь будет держаться выше 20% и каких предложений по кредитам теперь ждать заемщикам (даже с идеальной кредитной историей).
Новая ставка ЦБ 21% — это рекорд?
Артем Голубев: В современной России однозначно да. В 1990-е годы ставка рефинансирования бывала и выше, но если мы говорим про современный период времени, то да, это совершенно точно рекорд.
В марте 2022 года мы уже видели ставку в 20%, но она продержалась с начала марта до конца апреля. До этого максимальным показателем были 17% в декабре 2014-го – январе 2015-го.
Ключевая ставка ЦБ была введена в России в 2013 году. До этого использовался показатель под названием «ставка рефинансирования», то есть процент, под который Центральный банк давал деньги коммерческим кредитным организациям. С 2016 года ставка рефинансирования в России привязана к ключевой ставке.
Почему этот рекорд был установлен?
Артем Голубев: Видимо, у Центрального банка не оставалось других вариантов. Вопрос о ключевой ставке во многом зависит от инфляции, данные по которой выходят еженедельно в среду. Как раз накануне заседания ЦБ мы увидели там очень неприятные значения — 0,2% за неделю. Это очень много!
Понятно, что под конец года инфляция всегда разгоняется, но беда в том, что сравнительно высокие значения мы видим на протяжении всех последних месяцев. Таким образом, постепенного повышения (когда за 9 месяцев ЦБ поднял ставку на 3%) уже не хватает для того, чтобы обуздать рост цен. Особенно учитывая тот факт, что за инфляцию отвечает фактически только ЦБ, при этом проинфляционными факторами являются и бюджетные расходы, которые Банк России регулировать не может.
Теперь встает вопрос: хватит ли повышения до 21% или надо было действовать еще резче, доводя ставку до 22—25%? Мы увидим это в ближайшее время, а пока приходится констатировать, что мы переходим к шоковому сценарию.
То есть это, возможно, не последний рекорд?
Артем Голубев: Сложно сказать, тем более, что до конца года у нас будет еще одно заседание в начале декабря. Возможно, мы не увидели 22% сегодня именно потому, что в ЦБ держат в уме этот факт. Если помните, раньше в своем прогнозе макроэкономического развития страны до 2027 года ЦБ указывал именно 22% в качестве шокового сценария развития событий.
Однако сегодня уже нельзя сказать даже, будет ли 22% пределом возможного повышения ставки. Не исключено, что в декабре руководство ЦБ определит, что даже повышения на два процентных пункта не дают необходимого жесткого сигнала рынку.
Так что если инфляция продолжит разгоняться, я бы не исключал ключевую ставку не только выше 21%, но даже выше 22%. И тут я уже не исключаю даже каких-то кадровых решений, ведь чем выше ставка, тем больше критики в адрес ЦБ со стороны бизнеса, лоббистов и политиков.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания 25 октября глава ЦБ Эльвина Набиуллина подчеркнула, что ее коллеги рассматривали вариант установления ставки выше 21%. Также она добавила, что допускает принятие подобного решения на декабрьском заседании.
Насколько долго могут держаться такие высокие ставки?
Артем Голубев: Достаточно долго. Сейчас можно уверенно говорить, что ситуация марта 2022 года (когда ставку резко подняли до 20%, а через полгода мы уже вернулись к 7,5%) не повторится.
Сегодня мы можем говорить о перспективах жизни при рекордных ставках на протяжении месяцев, я бы даже сказал, от полугода. Конечно, все это время ставка не будет 21%, но период снижения ставок ниже двузначных показателей может занять годы. Даже до 10% мы можем спускаться еще года два.
Каковы будут ставки по кредитам для потребителей в таких условиях?
Артем Голубев: Ставки по ипотеке всегда устанавливаются из расчета: ключевая ставка + минимум 2–3%. Значит, рыночных ставок ниже 24% в ближайшее время просто невозможно ожидать. И это рекламные предложения, в реальности большинство клиентов не будут получать даже таких условий.
Если мы говорим о потребительских кредитах, то речь будет идти о формуле: ключевая ставка + ¼ ключевой ставки. Так что здесь все будет начинаться от 26–27%. И это, подчеркну, минимальные ставки для первоклассных заемщиков. В среднем все будет существенно выше — от 30%.
Ну а ставки по кредитным картам, видимо, достигнут 40–50%. Конечно, тем, кто вовремя гасит эти займы в ходе льготного периода, пугаться нечего. Но тем, кто может допустить просрочку, будет очень тяжело.
Фотография на превью: HANK50 / Shutterstock
Комментарии (0)