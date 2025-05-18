Тарифы ЖКХ вырастут на 12%

Он заявил, что показатель является усредненным, поскольку в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По словам депутата, все зависит от решений региональных комитетов по тарифам. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что рост тарифов связан с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. «В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения - это 11,9%», — заявил парламентарий.

Ранее мы писали о том, что В России вырос средний чек за за ЖКУ. В прошлом году средний платеж россиян за коммунальные услуги составил 4 242 рубля в месяц.