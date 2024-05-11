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Финансы

В России вырос средний чек за за ЖКУ

С января по март 2024 года средний платеж россиян за коммунальные услуги составил 4 242 рубля в месяц. Хотя еще в конце прошлого года этот показатель был ниже на 102 рубля. 

Grusho Anna/shutterstock

В первом квартале 2023 года средний чек за ЖКУ был на уровне 4 165 рублей (+77 рублей в 2024 году). В Москве в первом квартале этого года россияне платили за коммуналку 4 382 рубля, а в Петербурге – 3 877 рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отдельно аналитики банка выяснили, в каких городах было отмечено самое заметное снижение средней суммы платежа за ЖКУ год к году. В тройку лидеров вошли Краснодар, Волгоград и Ижевск. «Во многих российских регионах каждая коммунальная услуга часто оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа. Интересный факт: средний «мужской» чек за ЖКУ в первом квартале 2024 года оказался выше «женского» – 4 331 рубль против 4 156 рублей соответственно», — отметили аналитики.

Ранее мы писали о том, что россияне сняли рекордную за последнее десятилетие сумму денег. В прошлом году жители страны обналичили с карт 33,3 триллиона рублей.

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