ЦБ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля

Как сообщила на ежегодной встрече банкиров с регулятором глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пилотный проект проходит успешно. В нем принимает участие ограниченный круг клиентов — 15 банков (на сегодняшний день это около 1700 граждан и порядка 30 компаний).

Набиуллина также подчеркнула, что от банков поступают вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля.

«Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем изначально планировалось. А именно — после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, наиболее привлекательной для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже. Хочу подчеркнуть — проект продолжается, мы будем его расширять и по количеству участников, и по набору операций», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центробанк начал разработку цифрового рубля в 2021 году. В 2023 году приступили к внедрению в тестовом режиме. Предполагалось, что к июлю 2025 года банки смогут дать клиентам возможность открывать счета в цифровом рубле и проводить другие операции с ним. При этом в ЦБ предупреждали, что валюта не является заменой банкнотам и безналичным средствам — это бесплатная альтернатива с тем же курсом рубля.