С января МРОТ в Петербурге превысил 28 тысяч рублей

«Традиционно с 1 января вступил в силу ряд важных для страны и её граждан законов. В частности, повысился минимальный размер оплаты труда – с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Региональный уровень МРОТ может отличаться и быть больше», — заявили в пресс-службе ЗакСа.

С 2025 года пенсии будут индексироваться всем получателям, а не только неработающим пенсионерам. Рост составит 7,3%. Работающим гражданам пенсионного возраста пересчитают выплаты с учетом пропущенных индексаций и добавят эту сумму к их текущей пенсии.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне отдали мошенникам сумму, которой бы хватило на строительство метро в Петербурге до 2027 года. За 11 месяцев 2024 года жители нашей страны перевели преступникам более 168 млрд рублей.