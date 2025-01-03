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Финансы

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Россияне отдали мошенникам сумму, которой бы хватило на строительство метро в Петербурге до 2027 года

За 11 месяцев 2024 года жители нашей страны перевели преступникам более 168 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна той, что заложена в бюджет Петербурга на строительство метро на ближайшие три года — 170 млрд рублей.

Yta23

Количество IT-преступлений выросло на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные МВД. По данным полиции, с января по ноябрь 2024 года зарегистрировано 702 тыс. мошеннических действий. 

В ведомстве отмечают, что злоумышленники стали тщательнее планировать операции и координировать действия своих жертв. Ранее у них приоритете было только хищение денег. Теперь аферисты вынуждают потерпевших продавать имущество, а также оформлять кредиты.

Нейросети все чаще становятся оружием в руках преступников — с их помощью обманывают людей, крадут деньги корпораций и банков. Несколько лет назад студент петербургского университета ИТМО Виталий Роговой начал работать над технологией разоблачения дипфейков. В 2023 году он превратил свою разработку в стартап, получил грант и уже в этом году планирует выпустить коммерческое приложение, которое будет защищать от мошенников, использующих нейросети для своих преступлений. Как именно он и его команда разоблачают дипфейки, где уже сейчас можно протестировать технологию и могут ли дипфейки стать настолько совершенными, что разоблачить их уже не удастся? На все эти вопросы Виталий ответил в беседе с «Собака.ru».

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