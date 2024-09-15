Россияне стали оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты

Также за пять лет заметно выросло число заложенных электросамокатов. Так, в реестре насчитывается 57,6 тыс. записей с ними, а в 2019 году их было всего 13. За год показатель вырос на 80%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные нотариусов.

Всего за 2024 год в реестр попали 2,3 млн новых записей, что на 35% больше, чем за первые восемь месяцев 2023-го. Чаще всего россияне берут кредиты под залог транспортных средств, остальные 8,7 млн записей приходится на другое имущество. Например, граждане оставляют в качестве залога скот, драгоценные камни, видеокарты для майнинга криптовалют, брендовые вещи, электронику и сантехнику.

Ранее мы писали о том, что Центральный банк вновь поднял ставку, на этот раз уже до 19%! то показатель напрямую влияет на стоимость кредитов (в том числе ипотечных) в стране. В нашем материале рассказываем, к чему приведет такая мера и стоит ли ждать еще большего роста ставки.