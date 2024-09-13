Центральный банк вновь поднял ставку, на этот раз уже до 19%! Что это значит?

Новое повышение стало неожиданностью?

Как говорят опрошенные редакцией эксперты, до 13 сентября у экспертов не было единого мнения относительно того, будет ли ЦБ в очередной раз повышать ставку, а стало быть и стоимость кредитов. «Мы ожидали того, что Центральный Банк возьмет паузу после поднятия до 18% и решит осмотреться, ЦБ сделал иначе. Все-таки поднял ставку на 1%», — говорит в беседе с Собака.ru Евгений Коган, основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба.

«Был большой вопрос, станет ли ЦБ опять повышать ставку, — говорит доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге Артем Голубев, — думаю, что все испортили последние данные по инфляции. За две недели до заседания мы видели дефляцию, то есть снижение цен на 0,02%. А непосредственно перед заседанием инфляция вдруг опять разогналась до 0,09%. Почти одна десятая процента — для недельной инфляции в начале сентября это довольно высокий показатель».