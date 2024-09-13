Центральный банк вновь поднял ставку, на этот раз уже до 19%! Что это значит?

На очередном заседании Центральный Банк России вновь повысил ключевую ставку, на этот раз с 18% до 19%. Это показатель напрямую влияет на стоимость кредитов (в том числе ипотечных) в стране.
Напомним, ранее ЦБ опубликован проект доклада «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». В одном из сценариев, предложенных аналитиками Центрального банка, допускается, что уже в 2025 году ставка может достигнуть 22%. Для такого развития событий авторы документа даже не указывали срок, когда этот показатель (а стало быть и ставки по потребительским и ипотечным кредитам) упадет ниже 10%. Видимо, это может произойти уже после 2027 года.
Новое повышение стало неожиданностью?
Как говорят опрошенные редакцией эксперты, до 13 сентября у экспертов не было единого мнения относительно того, будет ли ЦБ в очередной раз повышать ставку, а стало быть и стоимость кредитов. «Мы ожидали того, что Центральный Банк возьмет паузу после поднятия до 18% и решит осмотреться, ЦБ сделал иначе. Все-таки поднял ставку на 1%», — говорит в беседе с Собака.ru Евгений Коган, основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба.
«Был большой вопрос, станет ли ЦБ опять повышать ставку, — говорит доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге Артем Голубев, — думаю, что все испортили последние данные по инфляции. За две недели до заседания мы видели дефляцию, то есть снижение цен на 0,02%. А непосредственно перед заседанием инфляция вдруг опять разогналась до 0,09%. Почти одна десятая процента — для недельной инфляции в начале сентября это довольно высокий показатель».
Повлияет ли это на рост цен?
Как полагает Артем Голубев, пока не ясно, сможет ли решение ЦБ затормозить рост цен. «В текущих условиях может быть что угодно — у ЦБ будет шесть недель до следующего заседания, чтобы по недельным показателям динамики цен понять, есть ли реальный эффект», — сказал он.
«Я думаю, что новое повышение ставки — дополнительный удар по фондовому рынку, экономическому росту, но замедлит ли это инфляцию? — задается вопросом Борис Коган — Сомневаюсь. Еще очень важный момент: все бизнесмены, которые только могут, при повышении ставки включают этот дополнительный процент стоимости денег в цену конечной продукции. Так что иногда рост ставки приводит не к снижению, а к дополнительному росту цен».
Сценарий с ростом ставки до 22 стал вероятнее?
Как полагает Артем Голубев из Президентской академии, пока говорить об этом рано. «Ставка в 22% все же маловероятна, — предполагает он, — но шанс того, что ЦБ не остановится на 19% есть… и он не такой маленький. Думаю, что до конца года мы можем увидеть еще одно повышение».
Впрочем, полагает он, такой шаг ЦБ может не отсрочить, а даже приблизить приблизить сроки снижения ставки. «Если бы сегодня ставку бы не повысили, то ее снижение могло бы произойти позже, — поясняет он свою мысль, — сейчас же, вероятность того, что в первом квартале 2025 года мы наконец увидим первые шаги к тому, чтобы она становилась меньше. Другое дело, что если бы сегодня ставку подняли бы до 20% этот шанс был бы еще выше. Потому что такое серьезное повышение могло бы сильнее подействовать на инфляцию».
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