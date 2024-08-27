Цена золота побила исторический рекорд! А как его купить? Где потом хранить? И кому продать? Максимально простая инструкция

В середине августа на рынке драгоценных металлов произошло историческое событие — впервые цена стандартного слитка золота (он весит около 12,5 кг) достигла 1 млн долларов! Так дорого оно не стоил еще никогда. Спустя всего несколько дней стоимость желтого металла еще выросла, преодолев отметку в 1,02 млн долларов. Всего же с начала года рост превысил 20%. Аналитики Bank of America не исключают, что в 2025 году слиток может стоить уже 1,2 млн! Но может ли золото купить обычный человек? Нужно ли для этого иметь сейф? И может ли это себе позволить тот, кто не готов сразу выложить миллион? Спойлер: все куда доступнее, чем может показаться!
Может ли обычный человек купить золото?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Золото в России может купить абсолютно любой совершеннолетний человек. С инвестиционными целями обычно покупают не украшения в магазинах, а слитки или золотые коллекционные монеты. Последние, кстати, могут вырасти со временем в цене не только за счет стоимости металла, из которого изготовлены, но и редкости и востребованности у нумизматов-коллекционеров.
В каких формах продается золото?
Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»: Слитки — популярная вариация физического золота в России, а монеты утратили былую привлекательность с учетом обнуления НДС, в том числе и по золотым слиткам. Разница для инвестора в приобретении монет и слитков не столь значительна, но придется переплатить за эстетическое удовольствие при приобретении монет, которое вряд ли окупится при их дальнейшей продаже.
В отношении же самородков и золотого песка в России может применяться ст.191 УК, подразумевающая ответственность за сделки с незаконно добытыми «сырьевыми» драгоценными металлами, так что лучше от этого варианта отказаться, если вы не являетесь участником этого рынка, или быть готовым к последствиям.
Хорошо, а где его купить?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Вариантов много: золото продается с рук, через Telegram, «Авито» или другой сервис объявлений. Однако это весьма рискованные пути, потому что в таком случае сложно гарантировать подлинность металла и документов, а следовательно, у вас могут быть сложности с последующей перепродажей золота.
Надежнее, проще и безопаснее обратиться в банк — гражданам РФ для покупки инвестиционного золота понадобится паспорт, а нерезидентам потребуется пакет документов для идентификации личности. Записываться заранее не надо, просто приходите в банк с документами, берете талончик в кассу и в кассе уже выбираете, что вам нужно.
Если сумма покупки свыше одного миллиона рублей, то нужно дополнительно предоставить сведения об источнике происхождения денежных средств. Это может быть справка о доходах, договор продажи любого имущества, договор на вклад — не обязательно в том же банке, где вы покупаете золото, — любые иные документы, которые могут служить подтверждением вашего дохода. К каждому слитку банки предоставляют номерной сертификат от того завода, где этот слиток отливался, и он совпадает с номером, выбитым на слитке.
Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»: Наиболее популярный способ — в банке (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и др.), однако далеко не во всех отделениях можно купить физическое золото. Например, у Сбербанка в Санкт-Петербурге только четыре таких отделения — м. «Площадь Восстания», м. «Невский проспект», м. «Василеостровская» и м. «Беговая».
Сколько нужно на это денег?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Минимальная покупка ограничена номиналом монеты или слитка. Самый маленький слиток, доступный к покупке, весит 1 г (это примерно 1 см на 1,5 см, толщиной 1,5 мм). На вторую половину августа 2024 года он стоит около 8 тысяч рублей.
Минимальный номинал золотых монет у нас в банке — это инвестиционная монета «Георгий Победоносец» номиналом 25 рублей и весом 3,11 грамма. Она на середину августа стоила 24 500 рублей. Среди монет самой популярной сейчас у инвесторов является монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей и весом 7.78 грамма, она стоит 58 000 рублей.
А что такое виртуальное золото?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Обезличенный металлический счет (ОМС) — это счет, на котором отображается принадлежащий клиенту металл в граммах без указания информации о количестве слитков, производителе и серийном номере. Открывая ОМС, вы не покупаете металл физически, а вносите на счет деньги, которые конвертируются в граммы драгоценного металла по курсу банка на день покупки. Это простой и удобный способ инвестирования для многих, так как не нужно заботиться, например, о том, где хранить золото, а все расчеты осуществляются виртуально в один клик через приложение или при визите в офис банка.
Алина Бажулина
Управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге:
Однако тут есть свои особенности. Первая: обезличенные металлические счета не попадают под действие Закона о страховании вкладов. То есть если вдруг с банком, в котором у вас открыт ОМС, что-то случится, то компенсацию за пропавшие деньги с этого счета вы не сможете получить. Вторая особенность: в случае получения дохода (положительной разницы между ценой покупки и ценой продажи металла при размещении его на ОМС) клиенту обязательно нужно будет оплатить НДФЛ. В данном случае банк не является налоговым агентом, поэтому заполнять и подавать налоговую декларацию необходимо самостоятельно.
Следует также отметить, что у ОМС нет накопительного эффекта. То есть если в один год при продаже металла клиент получил убыток, а на второй год получил доход, то налог от полученного во второй год дохода уплачивается в полном объеме, без учета убытков за первый год. Из плюсов: если средства находились на ОМС более 3 лет, то доход, полученный от продажи металла, не облагается налогом. Более того, на обезличенный металлический счет можно оформить налоговый вычет. То есть этот инструмент хорошо подходит тем, кто настроен на долгосрочное инвестирование.
Как не стать жертвой мошенников при покупке физического золота?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Покупать золото в банке с сертификатами в случае со слитками и в специальных оригинальных закрытых капсулах в случае с монетами, а еще хранить их вместе с документами о покупке.
Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»: Приобретение драгоценного металла у финансовой организации (банка) — это наиболее прозрачная сделка с предоставлением полного пакета документов и гарантии подлинности металла.
Другие способы приобретения физического золота несут в себе риски, для минимизации которых, конечно, можно предпринять усилия — взвесить слиток, проверить указание на лицевой поверхности слитка товарного знака производителя, массы в граммах, пробы… Но вас никто не убережет от подделки, если только вы не профессиональный ювелир с соответствующим оборудованием, кроме того, не стоит скидывать со счетов риск быть просто ограбленным.
А как золото хранить — нужно купить сейф?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Сейф, конечно, дело хорошее для хранения любых ценностей. Но золото — мягкий металл, поэтому кроме сохранности нужно позаботиться об условиях хранения, брать его лучше в перчатках и не допускать трения с другими предметами. Хранить при влажности не более 80%, при стабильной температуре примерно 20℃ без резких перепадов.
Кроме того, хранить золото можно в банке (причем необязательно в том, где вы его купили). Для этого во многих банках существуют индивидуальные сейфовые ячейки: кстати, часто люди пользуются этой услугой на короткий срок, например, на время отпуска, и хранят там не только инвестиционные металлы, но и деньги, драгоценности.
Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»: Сейф на работе или дома — это самое распространенное место для хранения ценностей в силу своей безопасности. Точнее относительной, поскольку код или иной способ открытия сейфа может стать доступен третьим лицам. Еще сейф могут вскрыть или унести с собой... Поэтому особенно важно ответственно отнестись к выбору характеристик сейфа и его установки. В любом случае хранить значительные объемы драгоценных металлов в домашнем сейфе рекомендовать не стоит.
Альтернативным вариантом хранения золота выступает банковская ячейка, которую можно арендовать практически в любом банке. К плюсам такого хранения можно отнести круглосуточную охрану, а также конфиденциальность содержимого. К минусам — при пропаже содержимого ячейки привлечь банк к ответственности будет крайне сложно или невозможно. Стоимость аренды такой ячейки рассчитывается за период времени и напрямую зависит от срока хранения, а также установленных в банке тарифов.
А как потом золото продать?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Выгодно продать золотые слитки получится спустя какое-то время — в определенные периоды золото может немного упасть в цене, и для продажи нужно подождать более выгодных котировок. При этом надо помнить, что не все банки, которые занимаются продажей золота, имеют обратный выкуп.
Чтобы минимизировать потери от разницы в цене покупки и продажи золота, имеет смысл сбывать его, когда цена наиболее высока. Продать изделие можно «с рук» по объявлению, сдать в ломбард или принести его в банк, который занимается обратным выкупом в сохранном виде. Существенно повысит стоимость слитка или монеты вся необходимая сопроводительная документация (сертификат, квитанция о покупке) и, конечно, хорошее состояние.
А что с монетами — у них есть номинал, их можно продать только по нему?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Каждая золотая монета выпускается Банком России, поэтому действительно имеет номинал, скажем, 10 или 25 рублей. Потенциально она является платежным средством и ею действительно можно расплатиться в магазине, как самой обычной мелочью, но, согласитесь, это несколько непрактично.
По реальной цене, определяемой стоимостью металла, ее может купить банк, ломбард ювелирная мастерская или коллекционер.
А золото не упадет в цене?
Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Опираясь на данные графиков стоимости драгоценных металлов, можно с полной уверенностью утверждать, что в долгосрочной перспективе они восходящие. Особенно растет спрос, а за ним и цена на драгметаллы в момент мировых кризисов, катаклизмов или в ситуации неопределенности. Например, в начале пандемии COVID-19 в 2020 году был сильнейший всплеск интереса к золоту и другим металлам во всем мире.
Руслан Мухаметшин
Руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»:
Если рассматривать приобретение золота на краткосрочную перспективу, то возможно всякое — с учетом текущей ситуации в России и мире горизонт планирования размыт и дать точные прогнозы сегодня не сможет никто. Тем более золото — это все же инструмент долгосрочных сбережений, так что при цели приумножить накопления за короткий промежуток лучше рассмотреть другие финансовые инструменты.
Если же приобретение золота рассматривается на долгосрочную перспективу, то тут не приходится говорить о снижении цены. Исторически сложилось, что цена на золото (без учета краткосрочных колебаний) растет от десятилетия к десятилетию. При этом надо понимать, что это консервативный актив, не стоит ждать, что золото вырастет в цене в разы. В итоге инвестор, желающий приобрести золото, должен руководствоваться не только своими финансовыми возможностями, но и периодом инвестирования.
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