Цена золота побила исторический рекорд! А как его купить? Где потом хранить? И кому продать? Максимально простая инструкция

Хорошо, а где его купить?

Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге: Вариантов много: золото продается с рук, через Telegram, «Авито» или другой сервис объявлений. Однако это весьма рискованные пути, потому что в таком случае сложно гарантировать подлинность металла и документов, а следовательно, у вас могут быть сложности с последующей перепродажей золота.

Надежнее, проще и безопаснее обратиться в банк — гражданам РФ для покупки инвестиционного золота понадобится паспорт, а нерезидентам потребуется пакет документов для идентификации личности. Записываться заранее не надо, просто приходите в банк с документами, берете талончик в кассу и в кассе уже выбираете, что вам нужно.

Если сумма покупки свыше одного миллиона рублей, то нужно дополнительно предоставить сведения об источнике происхождения денежных средств. Это может быть справка о доходах, договор продажи любого имущества, договор на вклад — не обязательно в том же банке, где вы покупаете золото, — любые иные документы, которые могут служить подтверждением вашего дохода. К каждому слитку банки предоставляют номерной сертификат от того завода, где этот слиток отливался, и он совпадает с номером, выбитым на слитке.

Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»: Наиболее популярный способ — в банке (Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и др.), однако далеко не во всех отделениях можно купить физическое золото. Например, у Сбербанка в Санкт-Петербурге только четыре таких отделения — м. «Площадь Восстания», м. «Невский проспект», м. «Василеостровская» и м. «Беговая».