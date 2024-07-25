Платеж по ипотеке за двушку уже больше средней зарплаты! Ждать ли снижения цен? И если да, то когда?

Для одобрения ипотеки теперь надо зарабатывать не меньше 150 тысяч?

Как пишет издание РБК, после отмены программы льготной ипотеки (предполагавшей займы под 8%), кредит на жилье для многих действительно становится «недоступным». Так, по расчетам издания, для одобрения 25-летней ипотеки на 37-метровую квартиру петербуржцу теперь надо зарабатывать минимум 165 тысяч рублей. Жителю Нижнего Новгорода в таких же условиях потребуется зарплата в 129 тысяч, а уфимцу необходимо зарабатывать 95 тысяч в месяц.

Эти расчеты в целом подтвердил редакции «Собака.ru» Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. «Ставки по ипотеке выросли, и ежемесячный платеж по кредитам, взятым по новым условиям, превышает 100 тысяч рублей. Соответственно, и доход для его гарантированного одобрения должен быть выше 150 тысяч рублей». При этом, добавляет директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Андреев, банки в новых условиях «проявляют повышенные требования к ипотечным заемщикам», чтобы снизить риски невыплаты кредита.

Как отмечает Максим Ельцов, генеральный директор «ПИА Недвижимость», следует помнить, что далеко не все ипотечные кредиты берутся на полную стоимость квартиры (в особенности это касается вторичного рынка). Те покупатели, у которых есть возможность, стараются брать кредит только на 2–3 млн рублей, однако и в этих условиях размер ежемесячного платежа остается весьма крупным. «При нынешних [ипотечных ставках в] 19% и 20-летнем кредите в 3 миллиона рублей платеж составляет 48 600 рублей с убийственной переплатой почти в 9 млн. При этом для одобрения совокупный доход семьи должен превышать 100 тысяч рублей в месяц», — констатирует Ельцов.