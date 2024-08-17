В России развлечения подорожали на 20%

В первой половине 2024 года расходы россиян на посещение концертов, театров и кино возросли приблизительно на 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные билетных агрегаторов. При этом наблюдается увеличение темпов роста цен: в первом полугодии 2023 года они выросли на 14%, а стоимость кинобилетов, наоборот, упала на 7%.

Больше всего выросли цены на билеты в театр. Средняя сумма, затраченная на посещение спектакля, увеличилась почти на 25% и достигла около 4 тысяч рублей. При этом агрегаторы отмечают, что повышение цен на билеты «обосновано увеличением затрат на организацию и проведение мероприятий, и пропорционально этим расходам».

Ранее мы писали о том, что в России вырос средний чек за за ЖКУ. С января по март 2024 года средний платеж россиян за коммунальные услуги составил 4 242 рубля в месяц.