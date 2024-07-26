18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Ставка 16% годовых держалась на протяжении семи месяцев, но этого не хватило для сдерживания инфляции.

Apichatn21 / Shutterstock

По сообщению регулятора, инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза. Во II квартале 2024 года рост цен составил в среднем 8,6%. Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Новый размер ключевой ставки будут применять уже с этого понедельника, 29 июля 2024 года.

Центробанк поднял ключевую ставку до 18% — сколько теперь будет стоить ипотека?

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в пресс-релизе представители ЦБ.

Вопрос о ключевой ставке будет также рассматриваться на заседании 13 сентября.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: