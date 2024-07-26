Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в пресс-релизе представители ЦБ.

Вопрос о ключевой ставке будет также рассматриваться на заседании 13 сентября.