Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Ставка 16% годовых держалась на протяжении семи месяцев, но этого не хватило для сдерживания инфляции.
По сообщению регулятора, инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза. Во II квартале 2024 года рост цен составил в среднем 8,6%. Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Новый размер ключевой ставки будут применять уже с этого понедельника, 29 июля 2024 года.
«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в пресс-релизе представители ЦБ.
Вопрос о ключевой ставке будет также рассматриваться на заседании 13 сентября.
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