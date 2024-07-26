Центробанк поднял ключевую ставку до 18% — сколько теперь будет стоить ипотека?

Совет директоров российского Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% — это первое повышение с декабря 2023 года. Вместе с экспертами разбираемся, почему было принято такое решение и как на него отреагирует рынок ипотечного кредитования.
Что случилось?
В пятницу, 26 июля, состоялось очередное заседание совета директоров Центрального банка. На нем было принято решение поднять ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 16% до 18%. Это первое повышение с декабря 2023 года. Всего же за год, с июля 2023 года, ставка выросла с 7,5% до 18%, то есть почти в 2,5 раза.
В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что «инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России». «Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%», — также отмечается на сайте ЦБ.
Также в регуляторе заявили, что текущий рост цен (даже с поправкой на сезонные изменения) составил в среднем 8,6%, или это почти на 3 процентных пункта выше, чем в первом квартале (тогда было 5,8%). «Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — констатируют в Банке России.
Как это отразится на стоимости ипотеки?
Повышение ключевой ставки не стало неожиданностью. Еще за неделю до очередного заседания ЦБ эксперты были уверены в том, что руководство Банка России пойдет на такую меру. Эксперты лишь спорили о том, насколько сильным будет это повышение — до 17%, до 18% или еще более сильным. Это привело к тому, что еще до объявления новой ставки в некоторых частных банках уже начала расти стоимость ипотечных кредитов, вплотную приблизившись к 20%.
Впрочем, как полагает Максим Ельцов, генеральный директор «ПИА Недвижимость», теперь ставки по жилищным кредитам вырастут еще больше. «Повышение ставки, безусловно, повлияет на дальнейшее увеличение рыночных ипотечных ставок, — говорит он в беседе с «Собака.ru», — даже несмотря на то, что некоторые банки с опережением уже пошли на рост стоимости кредита. В итоге практически все предложения на рынке крепко уйдут выше 20%. Для большинства заемщиков это запретительный уровень. С другой стороны, кардинальных изменений на рынок это уже не принесет — ставки после отмены льготной ипотеки и так были слишком высоки, чтобы люди спокойно пользовались кредитом на покупку жилья».
Аналогичного мнения придерживаются и эксперты «Совкомбанка». «Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по кредитам (потребительским кредитам, рыночной ипотеке)», — приводится на сайте банка мнение его главного аналитика Михаила Васильева.
Алина Бажулина
Управляющий филиалом Фора-Банка в Санкт-Петербурге:
К сожалению, рынок ипотеки уже не первый месяц находится в стагнации, а до этого мы наблюдали его стремительное падение. При ключевой ставке в 18% и свертывании государственных программ льготной ипотеки данный продукт становится все более неподъемным для основной части населения. Заработные платы по стране растут не столь стремительно, как стоимость жизни. Мы сейчас в Фора-Банке фиксируем спрос на потребительские кредиты как залоговые, так и беззалоговые на небольшие суммы и сроки, которые могут своевременно обслуживаться и не ухудшать существенно качество жизни заемщиков. Цель таких кредитов в первую очередь ремонт текущего жилья или оборудование съемной квартиры, уплата депозита по аренде. С начала года у нас в банке таких заявок стало на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Что касается стоимости заимствования для клиента, то она с увеличением ключевой ставки тоже вырастет. Тем более, сейчас многие банки изначально предусматривают не фиксированную ставку, а плавающую — из расчета ключевая ставка + 2–4%.
Такие высокие ставки надолго?
Еще в декабре 2023 года, после предыдущего повышения ставки ЦБ, экономист Евгений Коган в беседе с «Собака.ru» предупреждал, что россиян ждет длительный период дорогих кредитов. Аналогичного мнения придерживается и главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев — в своей аналитической записке на сайте банка он пишет: «В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а вероятно, и еще подорожают. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности».
Эту же позицию озвучила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, заявив, что в Центробанке готовятся держать высокую ставку в течении долгого времени и не исключают нового ее повышения.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге:
Скорее всего, снижение ставки мы теперь увидим не раньше февраля 2025 года, а то и позже. Насколько быстрым будет снижение после этого? Все будет зависеть от инфляции, но с тем, что весь следующий год мы будем жить при двузначных ставках ЦБ (выше 10%, — прим. ред.), кажется, уже мало кто спорит. Скорее всего, ставки ниже 10% мы увидим уже не раньше первого квартала 2026 года. И то это будет возможно, если не случится еще каких-то неожиданностей, исключать которые никогда нельзя.
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