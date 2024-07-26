Центробанк поднял ключевую ставку до 18% — сколько теперь будет стоить ипотека?

Что случилось?

В пятницу, 26 июля, состоялось очередное заседание совета директоров Центрального банка. На нем было принято решение поднять ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 16% до 18%. Это первое повышение с декабря 2023 года. Всего же за год, с июля 2023 года, ставка выросла с 7,5% до 18%, то есть почти в 2,5 раза.

В официальном сообщении на сайте регулятора говорится, что «инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России». «Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%», — также отмечается на сайте ЦБ.

Также в регуляторе заявили, что текущий рост цен (даже с поправкой на сезонные изменения) составил в среднем 8,6%, или это почти на 3 процентных пункта выше, чем в первом квартале (тогда было 5,8%). «Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — констатируют в Банке России.