Россияне сняли рекордную за последнее десятилетие сумму денег

Эксперты отмечают, что количество снятых наличных растет с каждым годом. . В 2020 году этот показатель увеличился на 2%, в 2021 году — на 5%, в 2022 году — на 6%, а в прошлом году — на 13%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

В то же время увеличение объема денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось. Денежные переводы по картам в 2023 году выросли всего на 8%, увеличившись до 79,3 триллиона рублей. Для сравнения, до этого они росли в диапазоне от 23% (в 2022 году) до 77% (в 2017 году).

Общий объем операций по картам физических лиц по итогам минувшего года составил без малого 167 трлн рублей, увеличившись на 12%, что также является минимальным приростом с 2014 года. Примечательно, что почти треть этой суммы пришлась на оплату по картам товаров и услуг (+16%).

Напомним, что с начала года прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год вырос на 9,5%. Он достиг показателя в 16 535 рублей.