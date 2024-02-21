Qiwi-банк потерял лицензию ЦБ! Что будет с электронными кошельками? Есть ли шанс вернуть свои деньги?

21 февраля Центробанк РФ объявил об отзыве лицензии у АО КИВИ Банк, известного многим пользователям благодаря электронным Qiwi-кошелькам, системе денежных переводов Contact и другим продуктам. Что это означает для пользователей? И есть ли у них шанс вернуть свои деньги? Собрали все, что известно к этому моменту.
Что случилось?
Рано утром 21 февраля на сайте Центробанка появилась информация об отзыве лицензии у QIWI Банка. Как говорится в пресс-релизе ЦБ, причиной такого решения стало то, что банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый случай отзыва лицензии за полтора года в России.
До этого в QIWI уже не раз сталкивались с претензиями со стороны ЦБ, так ограничения в отношении банка вводились в 2020 и 2023 годах.
Буквально в течение часа после сообщения об отзыве лицензии стало недоступно пополнение электронных QIWI-кошельков. Вскоре перестал функционировать и вывод средств с кошелька. Также приостановила работу система денежных переводов Contact, оператором которой был QIWI — через нее можно было переводить деньги за рубеж.
Также банк сообщил о временном закрытии офисов в Петербурге, Москве и Казани. «Мы разбираемся в ситуации, и, как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в заявлении компании. А после полудня стало известно о том, что перестало работать приложение QIWI.
На фоне этих новостей стоимость ценных бумаг QIWI Банка на бирже рухнула почти на 50% за несколько часов.
Что будет с деньгами?
Через несколько часов после сообщения об отзыве лицензии Центробанк сообщил, что средства на электронных кошельках — а это самый известный продукт QIWI — не защищены системой страхования вкладов. Позднее в ЦБ уточнили, что «требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка».
«Юридически это, мягко говоря, нестандартная процедура, — говорит Павел Самиев, Генеральный директор АЦ БизнесДром, — фактически обладатели кошельков встанут в очередь кредиторов. Некоторым плюсом для них является, что отзыв лицензии не связан с нехваткой активов и невозможностью полностью обеспечить свои обязательства. Шанс получить средства, конечно, не стопроцентные, но и далеко не нулевые».
Уже после обеда пресс-служба «Агентства страхования вкладов» (АСВ) сообщила о том, что владельцы кошельков все же могут заявление на компенсацию, но оно будет рассматриваться в ходе ликвидации QIWI Банка.
В свою очередь клиенты QIWI, у которых были именно банковские счета, могут получить свои деньги в пределах 1,4 млн рублей. Узнать о том, как вернуть деньги можно в «Агентстве страхования вкладов».
Как добавляет Самиев, кредиты, взятые в банке, лишившемся лицензии, остаются действительными, заемщики должны будут продолжать их выплачивать. При этом в будущем заём могут передать в другой банк, но при этом его срок и условия не должны измениться.
Другие последствия лишения QIWI лицензии
Как отмечается, другой проект владельцев QIWI — «Точка Банк» — продолжит свою работу. В кредитной организации уточнили, что работают по собственной, отдельной лицензии. При этом в банке признали, что утреннее решение ЦБ в отношении QIWI все же затронуло их клиентов.
«Действительно, отзыв лицензии у "Киви банка" затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в "Киви банке", для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, в том числе и для ВЭД», — приводит сообщение пресс-службы «Точка Банка» РИА «Новости».
Между тем стало известно, что сложности в результате остановки деятельности QIWI возникли и у других организаций, напрямую не связанных с компанией. Так, сообщается о сбоях у клиентов «Райффайзенбанка» и «Металлинвестбанка».
Есть ли альтернативы?
По словам Самиева, полноценной альтернативы электронных кошельков QIWI сейчас нет. «Понятно, что существуют другие системы переводов и платежей, тот же самый Unistream, — отмечает он, — но сейчас это проблема. Честно говоря, не понимаю, как заменить все возможности QIWI и его сервисов на 100%».
Он полагает, что сервисы вроде Unisrteam, «Золотая Корона», электронных кошельков «Яндекса» в скором времени смогут взять на себя большую часть функционала QIWI, однако эксперт допускает, что на это им потребуется время.
«В целом они могут занять в основном эту нишу, тем более что это интересный высокомаржинальный рынок, — сказал Самиев. — Сколько на это уйдет времени, сложно сказать. Скорее всего, это вопрос месяцев».
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