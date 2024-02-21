Qiwi-банк потерял лицензию ЦБ! Что будет с электронными кошельками? Есть ли шанс вернуть свои деньги?

Что случилось?

Рано утром 21 февраля на сайте Центробанка появилась информация об отзыве лицензии у QIWI Банка. Как говорится в пресс-релизе ЦБ, причиной такого решения стало то, что банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый случай отзыва лицензии за полтора года в России.

До этого в QIWI уже не раз сталкивались с претензиями со стороны ЦБ, так ограничения в отношении банка вводились в 2020 и 2023 годах.

Буквально в течение часа после сообщения об отзыве лицензии стало недоступно пополнение электронных QIWI-кошельков. Вскоре перестал функционировать и вывод средств с кошелька. Также приостановила работу система денежных переводов Contact, оператором которой был QIWI — через нее можно было переводить деньги за рубеж.

Также банк сообщил о временном закрытии офисов в Петербурге, Москве и Казани. «Мы разбираемся в ситуации, и, как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в заявлении компании. А после полудня стало известно о том, что перестало работать приложение QIWI.

На фоне этих новостей стоимость ценных бумаг QIWI Банка на бирже рухнула почти на 50% за несколько часов.