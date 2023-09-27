Крупнейшая криптобиржа Binance уходит из России! Что будет с ее клиентами? Где теперь покупать крипту?

Самая большая в мире криптобиржа Binance объявила о том, что покидает РФ, передавая свой российский бизнес новой структуре под названием CommEX. Что об этом известно? Как уход крупнейшей площадки скажется на российских пользователях? Где теперь покупать биткоин? Разбираемся вместе со специалистами в области крипты.
Что случилось?
Днем, 27 сентября, на сайте Binance.com появилось сообщение о том, что криптобиржа покидает Россию и передает бизнес в стране компании CommEX.
«В ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX, — отмечается в сообщении. — Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода».
Отдельно подчеркивается, что компания полностью прекращает свою работу в стране. «В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — такими словами заключается сообщение от Binance.
Стало ли это неожиданностью?
«Уход Binance стал неожиданностью для многих, но не для всех», — считает Владислав Антонов, финансовый аналитик компании BitRiver. В комментарии для «Собака.ru» он отметил, что в нынешних реалиях такое развитие событий вполне можно было предполагать.
Сходную мысль в беседе с редакцией высказал и криптоинвестор Андрей Рябых. «Никакой неожиданности нет, я уже год говорил, что оттуда надо уходить, что их явно со всех сторон прессуют, что проблемы у них только растут, — поясняет он свою мысль. — Они работают под европейской лицензией, но не сказать, что они были очень ревностны в исполнении санкций. Понятно, что законопослушных европейцев это очень сильно расстраивает. В этих условиях такой шаг более чем предсказуем».
Леонид Делицын
Аналитик ФГ «Финам»:
Уход Binance был предрешен. В прошлом основатель и CEO компании сообщали, что Binance намерена провести IPO в США. Отсюда следует, что компания должна не просто удовлетворять требованиям регуляторов, но активно управлять всеми рисками, то есть предусмотреть возможные претензии со стороны американского государства. А в настоящее время американский Минюст ведет расследование в отношении Binance на предмет содействия России в обходе санкций. Стоит отметить, что даже полный уход из России не гарантирует Binance решения данной проблемы.
Так что будет с кошельками россиян на Binance?
Как указывает сама Binance, счета российских пользователей на бирже будут перенесены на новую площадку CommEX, причем процесс этот займет около года. Начало работы с новой площадкой потребует повторной верификации, подчеркивает Владислав Антонов, финансовый аналитик компании BitRiver. При этом он добавляет, что «деньги клиентов должны быть сохранены и переведены на CommEX после верификации».
«Что будет с кошельками тех людей, которые забыли о своих кошельках и вернутся на Binance чрез 2–3 года, надо посмотреть, но, скорее всего, таких людей будет исчезающе мало», — добавил Андрей Рябых.
Можно ли будет продолжить пользоваться через VPN и с иностранной карты?
Теоретически такая возможность, скорее всего, сохранится, предполагает Владислав Антонов. Однако, предупреждает он, это будет «нести репутационные и юридические риски».
«Надо не забывать, что на криптобиржах есть раскрытие личности клиента, и это значит, что россиянин [для продолжения работы именно на Binance] вынужден будет либо купить чужой аккаунт на чужой паспорт, либо обманывать биржу в своем собственном аккаунте, а это уже уголовное преступление, — добавляет Андрей Рябых. — Мы заранее подкладываем под себя проблему в будущем. В любой момент к вам могут прийти и сказать, вот это ваши деньги? А почему у вас аккаунт другого человека? Либо могут ваш аккаунт заблокировать и попросить доказать, что вы не россиянин».
Что такое CommEX?
Новая криптобиржа, однако пока точной информации о ее владельцах, адресе регистрации и юридическом лице нет. Как отмечает телеграм-канал NN, сайт CommEX, видимо, оказался не готов к наплыву пользователей и «поэтому периодически падает». При этом там же отмечают, что интерфейс и политика персональных данных этой биржи крайне похожи на оригинальные решения Binance.
«Я подозреваю, что это либо лояльная Binance, либо дружественная, либо партнерская какая-то компания, — предполагает Андрей Рябых. — Может быть, давние какие-то партнеры помогают Binance соблюсти законодательство. Но истинных корней, думаю, мы с вами не увидим».
В этой связи, считает эксперт, CommEX, вероятно, можно будет доверять так же, как Binance. Однако Рябых оговаривается, что сама Binance в свете многочисленных претензий американских властей больше не является самой безопасной площадкой для рядовых пользователей.
Где теперь покупать и продавать крипту?
Даже после ухода Binance у пользователей из России сохраняется довольно широкий выбор бирж, полагает Владислав Антонов.
«Я всегда ученикам говорю: есть замечательный сайт CoinMarketCap, — добавляет Андрей Рябых, — там есть рейтинг всех бирж. Можно пройтись просто по первой десятке рейтинга и посмотреть».
Андрей Рябых
Криптоинвестор:
Из того, где я лично торгую (не является инвестиционной рекомендацией), мне нравится Bybit, у которого наиболее простой интерфейс, похожий на Binance. Можно торговать на Kucoin. Можно торговать на Huobi, которая, впрочем, находится в куче скандалов (поэтому стоит относиться к ней осторожно). Ну и четвертая биржа — это, конечно, Garantex. Это биржа, созданная россиянами, но поскольку в РФ нет закона о криптовалютах, то там прибалтийское юрлицо, что создает определенные риски. Вот четыре биржи, с которыми я лично работаю.
Ну и, наконец, новичкам вообще все равно биржа или не биржа — в мире есть колоссальное количество обменников, которые вообще не подразумевают никакой регистрации. Если вам оперативно надо купить [криптовалюту] USDT или Bitcoin, вы идете на BestChange, который является агрегатором обменников, давно существует, выбираете нужные вам пары валют и меняете.
Как все это отразится на российском крипторынке?
«Цепочка посредников в торговле криптовалютой удлинится, поэтому доходы игроков снизятся. Рынок будет меняться в сторону укрупнения размера участников», — такое мнение высказал в беседе с «Собака.ru» Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».
Сходным образом комментирует ситуацию Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. «Рынок криптовалют станет менее конкурентным и, возможно, более дорогим из-за ухода Binance. Доступ к некоторым экзотическим альткоинам может сократиться. В целом рынок сохранится, но станет менее "глобальным". В целом ситуация негативна для пользователей, но критических последствий быть не должно. Нужно будет адаптироваться под новые реалии», — полагает он.
А вот Андрей Рябых в свою очередь вообще не ждет заметных изменений на российском крипторынке. «Есть хорошая поговорка, что книга оставляет умных умнее, глупых глупее, а большинство ничего не замечает, — объясняет он, — тут то же самое. Профессионалы станут профессиональнее, "хомяки" (дилетанты. — Прим. ред.) хомячнее, а большинство ничего не заметит. На ценах это вряд ли скажется, потому что рынок очень подвижный и в силу его открытости цены отличаются очень не сильно».
Внимание: для наших текстов мы подбираем самых лучших экспертов, однако не стоит воспринимать их слова как непосредственные инвестиционные рекомендации. Каждый раз перед тем, как вкладывать деньги, вам следует самостоятельно проанализировать ситуацию на рынке или обратиться за советом к специалистам.
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