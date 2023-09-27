Крупнейшая криптобиржа Binance уходит из России! Что будет с ее клиентами? Где теперь покупать крипту?

Что случилось?

Днем, 27 сентября, на сайте Binance.com появилось сообщение о том, что криптобиржа покидает Россию и передает бизнес в стране компании CommEX.

«В ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX, — отмечается в сообщении. — Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода».

Отдельно подчеркивается, что компания полностью прекращает свою работу в стране. «В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — такими словами заключается сообщение от Binance.