В России появился новый тип ИИС-3. Чем он отличается? Какие льгот дает? А ограничения?

В чем еще отличия ИИС-3?

Их довольно много. Так, на ИИС-1 и ИИС-2 за год можно было вносить не больше одного миллиона рублей. Для нового типа инвестсчетов этого ограничения нет — поясняет «Собака.ru» Алексей Кольчик из «Россельхозбанка», то есть «фактически можно будет инвестировать более высокие суммы», — добавляет он.

Еще один важный аспект — раньше инвесторам было запрещено иметь больше одного ИИС. ИИС-3 решает эту проблему, по правилам, их можно открыть целых три. Правда, есть важный нюанс. Как пояснил РБК Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев, пока эта возможность не внесена в законодательство. Соответственно формально, с точки зрения Налогового кодекса, в России все еще нельзя открыть больше одного ИИС — то есть на лицо противоречие.

«Переводя на простой язык, можно сказать следующее: если у вас уже открыт ИИС, то до принятия поправок по ИИС-3 в Налоговый кодекс я бы не рекомендовал идти к брокеру и открывать еще один ИИС», — цитирует Херсонцева РБК.