В России появился новый тип ИИС-3. Чем он отличается? Какие льгот дает? А ограничения?

В России появился новый инструмент для вложения денег — новые индивидуальные инвестиционные счета (их еще называют ИИС-3). Что это такое? Какие преимущества и льготы они дают? Какие ограничения предусматривают? И что нужно сделать для того, чтобы их открыть? Разбираемся вместе с профессионалами!
Что такое ИИС-3?
Индивидуальные инвестиционные счета, как и брокерские, нужны для биржевых операций: покупки ценных бумаг, драгоценных металлов, паев инвестфондов и тому подобных активов.
Однако у ИИСов есть существенное преимущество — их обладатели могут расчитывать на существенные льготы. До недавнего времени в России было два типа индивидуальных ивестсчетов. Так называемые ИИС-1 позволяли владельцу вернуть 13% от той суммы, которую он за год внес на счет (но не освобождали от НДФЛ). В свою очередь собственники второго типа счетов — ИИС-2 — могли не платить подоходный налог с той прибыли, которую они получили от биржевых операций (но не позволяли вернуть часть суммы, внесенной на счет).
С 1 января 2024 года появился новый тип индивидуальных инвестиционнйх счетов ИИС-3. Одна из главных его особенностей — он совмещает льготы ИИС-1 и ИИС-2. «Значительная особенность ИИС-3 – заключается в том, что Вы одновременно сможете получить вычет со взноса и право на освобождение от налога, [что раньше было невозможно]», — поясняет «Собака.ru» директор петербургского филиала «Россельхозбанка» Алексей Кольчик.
В чем еще отличия ИИС-3?
Их довольно много. Так, на ИИС-1 и ИИС-2 за год можно было вносить не больше одного миллиона рублей. Для нового типа инвестсчетов этого ограничения нет — поясняет «Собака.ru» Алексей Кольчик из «Россельхозбанка», то есть «фактически можно будет инвестировать более высокие суммы», — добавляет он.
Еще один важный аспект — раньше инвесторам было запрещено иметь больше одного ИИС. ИИС-3 решает эту проблему, по правилам, их можно открыть целых три. Правда, есть важный нюанс. Как пояснил РБК Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев, пока эта возможность не внесена в законодательство. Соответственно формально, с точки зрения Налогового кодекса, в России все еще нельзя открыть больше одного ИИС — то есть на лицо противоречие.
«Переводя на простой язык, можно сказать следующее: если у вас уже открыт ИИС, то до принятия поправок по ИИС-3 в Налоговый кодекс я бы не рекомендовал идти к брокеру и открывать еще один ИИС», — цитирует Херсонцева РБК.
О чем еще нужно помнить?
Помимо дополнительных возможностей, введение ИИС-3 предусматрвиает и дополнительные ограничения. Так, любой индивидуальный инвестиционный счет предполагает время, в течение которого с него нельзя забирать деньги — в противном случае льготы обнуляться, а уже полученные вычеты придется вернуть государству. Для ИИС-1 и ИИС-2 этот срок составляет три года, для нового вида инвестсчетов — до 10 лет!
При этом повышение будет вестись постепенно. Люди, открывшие ИИС-3 в 2024–2026 годах не смогут брать с них средства в течении 5 лет. Если открыть счет в 2027 году, его «неприкосновенность» будет действовать уже 6 лет, в 2027 — 7 лет и так далее вплоть до 2031 года. Начиная с этого времени, новые ивестсчета нельзя будет трогать 10 лет.
Правда, есть одно послабление. Экстренно забрать деньги с ИИС-3 без штрафом будет возможно, если владельку понадобится дорогостоящее лечение. «Перечень тяжелых видов обстоятельств для вывода средств с ИИС-3 утвержден отдельным постановлением Правительства РФ», — объясняет «Собака.ru» Иван Ходак, руководитель по развитию продаж департамента розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.
Среди других ограничений — выплаты по купонам и девидентам будут поступать только на ИИС-3, вывести на другой счет их будет нельзя. Наконец, следует помнить, что суммы налоговых вычетов по любым индивидуальным инвестсчетам (не только по ИИС-3) ограничены и составляют 52 тысячи рублей за год.
Что будет со старыми инвестсчетами?
Уже открытые ИИС-1 и ИИС-2 продолжат работу, объясняет Иван Ходак из ПСБ. «Если ИИС уже был открыт до 2024 года, то он продолжает работать на тех же условиях, что и был открыт. ИИС можно добровольно перевести в новый тип, при этом срок владения будет зачтен, но не более чем три года», — поясняет он.
При этом, как отмечает Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам», некоторые владельцы инвестсчетов старых типов уже начинают переоформлять их в ИИС-3. «Мы фиксируем запрос клиентов на трансформацию "старых" ИИСов в новый третий тип, но эта тенденция пока не носит массовый характер», — констатирует он.
А вот открыть новые ИИС-1 или ИИС-2 теперь не получится. «ИИС-1 и ИИС-2 можно было открывать до 31.12.2023 года. С 01.01.2024 года должны открываться только ИИС – 3», — добавляет Алексей Кольчик из «Россельхозбанка».
Во что можно будет вложиться с помощью ИИС-3?
В целом во все те же инструменты, что и раньше: «на ИИС-3 можно купить акции и облигации российских компаний, паи биржевых или открытых паевых инвестиционных фондов», — поясняет Иван Ходак из ПСБ.
При этом, добавляет Алексей Кольчик из «Россельхозбанка» ожидается, что в будущем «будет определен критерий ценных бумаг, в которые нельзя будет инвестировать средства». Как говорится в материале журналистов РБК, минфин уже предложил законопроект, «который исключает покупку на ИИС всех иностранных ценных бумаг, документ находится на рассмотрении».
Как открыть ИИС-3?
Для этого необходимо быть налоговым резидентом России. Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно у биржевых брокеров и банков, имеющих лицензию на ведение брокерской деятельности.
Также можно обратиться в управляющую компанию паевых инвестиционных фондов. Правда тогда с помощью ИИС-3 можно будет покупать только в паи этой компании.
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