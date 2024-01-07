Банки смогут возвращать гражданам похищенные деньги

Поправки в законе обязывают банки вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после соответствующего заявления от клиента в ряде случаев, в том числе если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ.

Возврат полной суммы похищенных средств предусмотрен также в случае, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента. Кроме того, банк должен вернуть средства, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, но при условии, что клиент уведомил банк об этих фактах. Срок для возврата перевода в таких случаях составляет 60 дней.

Также банки смогут замораживать переводы на 2 дня, если счет получателя подозрительный. О такой транзакции клиента оповестят, это позволит ему совершить отказ и не передать деньги в руки мошенникам.

За прошлый год накопления петербуржцев в банках выросли на 23%. На начало октября в рублях они составили 2,76 триллиона.