Накопления петербуржцев в банках выросли на 23%

За год объем сбережений вырос на 23,2%, а за третий квартал на 73,19 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости». Сильнее всего суммы вкладов росли в июле и августе.В то время как сентябрь был менее активным месяцем. Горожане не торопились открывать новые вклады, чтобы не потерять проценты по уже открытым депозитам. «Зависимость открытия вкладов от ставок не является линейной. Граждане в определённый период могли открыть новые вклады, но многие не располагают таким значительным объемом накоплений, чтобы реагировать на каждое повышение ставок», — отметил президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян.

Эксперты прогнозируют рост количества депозитов в ноябре и декабре этого года. К дальнейшему улучшению условий по депозитам может привести повышение ключевой ставки Центробанка до 15%.

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