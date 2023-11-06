18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Накопления петербуржцев в банках выросли на 23%

Поделиться:

На начало октября в рублях они составили 2,76 триллиона. Эта тенденция связана как с низкой базой прошлого года, так и с повышенным интересом к вкладам в этом году, стимулированным ростом процентных ставок.

MEE KO DONG/shutterstock

За год объем сбережений вырос на 23,2%, а за третий квартал на 73,19 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости». Сильнее всего суммы вкладов росли в июле и августе.В то время как сентябрь был менее активным месяцем. Горожане не торопились открывать новые вклады, чтобы не потерять проценты по уже открытым депозитам. «Зависимость открытия вкладов от ставок не является линейной. Граждане в определённый период могли открыть новые вклады, но многие не располагают таким значительным объемом накоплений, чтобы реагировать на каждое повышение ставок», — отметил президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян.

Эксперты прогнозируют рост количества депозитов в ноябре и декабре этого года. К дальнейшему улучшению условий по депозитам может привести повышение ключевой ставки Центробанка до 15%.

В нашем материале мы рассказывали, почему снова растет инфляция, и все быстро дорожает? О чем говорят эксперты? И что необычного в сегодняшнем повышении цен?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: