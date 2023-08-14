Доллар около 100 рублей — это новая норма? Как это отразится на ценах? А на зарплатах?

В понедельник, 14 августа, курс доллара пробил психологически важную отметку в 100 рублей. Евро торговался в районе 111 рублей. Следует ли привыкать к таким курсам валют? Почему практически все эксперты не смогли этого предусмотреть? К каким долгосрочным последствиям для экономики и повседневной жизни россиян приведет сложившаяся ситуация? На все эти вопросы в интервью «Собака.ru» ответил экономист, автор telegram-канала Bitkogan Евгений Коган.
Доллар по 100 рублей — это новая норма?
Вы знаете, если не зацикливаться на конкретной цифре в 100 рублей, то это, судя по всему, наша норма. Что я имею в виду? Мы с вами живем в ситуации, когда все непредсказуемо, когда у нас серьезно скукоживаются объемы нашего экспорта, особенно той его части, которая продается за конвертируемые валюты. Так что доллар по 100 рублей, или 95, или 101 — это, к сожалению, норма.
При этом сложно сказать, критично ли это. Психологически — да, совсем некрасиво. С другой стороны, если мы отойдем от этого, то почти полтора года назад мы видели доллар и по 120 рублей. А потом мы его видели по 60. Это высокая волатильность. Может ли доллар быть снова по 70 или по 80? Ну, вряд ли, конечно, хотя и это не исключено. И все же такое маловероятно — бюджету требуются деньги, и текущий курс для этой задачи более комфортен, чем 60 или 70 рублей. Вот из этого и стоит исходить.
Почему никто из экспертов этого не смог предугадать?
Я думаю, что и в Центробанке такого не предвидели. Если исходить из классических моделей: спрос-предложение и сальдо платежного баланса, сальдо торгового баланса, то у нас и сейчас все достаточно сбалансировано. Да, согласен, что поступления валюты снизились, импорт восстановился, но тем не менее все равно ситуация не настолько катастрофическая.
Поэтому проблема не здесь, она в нескольких дополнительных факторах, которые неожиданно возникли. Ну как неожиданно? Собственно, это ограничения, которые были приняты больше года назад, и сейчас их эффект начал реализовываться. Далее, структура наших валютных поступлений такова, что мы получаем деньги в рупиях и дирхамах, а не в долларах и не в евро.
А импорт наш далеко не только из Китая. Если бы мы закупались только там, то все было бы просто, можно было бы получать товары за рупии, дирхамы и прочие примкнувшие к ним юани. Но, к сожалению, этого не происходит. Мы вынуждены покупать все, что мы покупаем, часто за доллары и евро. Вот здесь и возникает перекос.
Плюс мы реально не знаем, какой имеется отток капитала, думаю, что мы узнаем об этом лишь некоторое время спустя. И тогда же сможем оценить, где реальный платежный баланс и реальное сальдо. К сожалению, сейчас ситуация непросчитываемая и неконтролируемая.
Ну и, наконец, мы с вами не понимаем, кто является мощным покупателем валюты, который толкает доллары, юани и евро наверх. Но, судя по всему, таковой покупатель имеется. Или таковые.
Как текущая ситуация скажется на ценах?
Центральный банк полагает, что в результате инфляция ускорится, и по году она составит примерно 6–6,5%. Однако эти цифры не совсем показательны. Инфляция у всех своя. Для меня, например, инфляция в несколько раз больше. Я сел, посчитал, и у меня получилось никак не меньше, чем 25%. Билеты [на самолеты] подорожали очень сильно, это и стоимость такси, стоимость ряда продуктов питания. Для кого-то это где-то 10%. Мы даже как-то делали опрос у себя на канале, в среднем люди полагают, что для них лично инфляция никак не меньше, чем 15–20%.
А еще я боюсь, что инфляционные последствия от всего происходящего могут быть не разовыми, а гораздо более длинными. Поскольку [уже сейчас мы видим, что] то те, то другие, то пятые, то десятые организации будут вынуждены корректировать свои цены.
Каких еще последствий ждать?
Первое. По мере нестабильности рубля начинает расти валютизация вкладов населения. Люди перестают доверять национальной валюте и предпочитают вкладываться в те валюты, в которые это все еще можно сделать.
Второе. Инвесторы в таких ситуациях обычно предпочитают чуть-чуть придержать вложения. Так как сложно понять, что в таких условиях нужно будет, трудно планировать производство.
Третье. У нас и так острый дефицит рабочей силы. И в этих условиях руки работников-мигрантов, прежде всего из Центральной Азии, они очень важны. Но для них поездка в Россию становится менее привлекательной. Они оценивают доходы в пересчете на свои национальные валюты. И для многих из них такой пересчет становится все более невыгодным, что грозит еще сильнее обострить конкуренцию на рынке труда. Это в свою очередь приведет к новой гонке зарплат, что в свою очередь еще сильнее подтолкнет наверх инфляцию из-за роста издержек.
Ну и, наконец, могут вырасти цены на недвижимость, что опять же повлияет на инфляцию.
Что будут делать власти?
Регулятор может принять как экономические, так и административные меры. К примеру, поднять ставку (именно это решение было принято на внеочередном заседании ЦБ 15 августа, — Прим. ред.), что не очень хорошо.
Может начаться работа с экспортерами, чтобы они продавали свою валютную выручку на российских рынках.
Наконец, мы же понимаем, что население покупает валюты и выводит за границу. Ну вот, могут (это, конечно, я сейчас просто фантазирую), например, вновь ограничить объем средств, который можно выводить на заграничные счета.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:
Как только курс пробил 100 рублей, мы услышали, что будет внеочередное заседание ЦБ. Но вряд ли это приведет к мгновенному падению курса. Мое мнение, что до конца сентября он может войти в диапазон 90-95 рублей. Однако меры ЦБ могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки и развернуть тренд в другую сторону. Но это базовый сценарий, потому что в нашей стране сейчас невозможно что-то прогнозировать. Слишком много непредсказуемых факторов.
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