Доллар около 100 рублей — это новая норма? Как это отразится на ценах? А на зарплатах?

Почему никто из экспертов этого не смог предугадать?

Я думаю, что и в Центробанке такого не предвидели. Если исходить из классических моделей: спрос-предложение и сальдо платежного баланса, сальдо торгового баланса, то у нас и сейчас все достаточно сбалансировано. Да, согласен, что поступления валюты снизились, импорт восстановился, но тем не менее все равно ситуация не настолько катастрофическая.

Поэтому проблема не здесь, она в нескольких дополнительных факторах, которые неожиданно возникли. Ну как неожиданно? Собственно, это ограничения, которые были приняты больше года назад, и сейчас их эффект начал реализовываться. Далее, структура наших валютных поступлений такова, что мы получаем деньги в рупиях и дирхамах, а не в долларах и не в евро.

А импорт наш далеко не только из Китая. Если бы мы закупались только там, то все было бы просто, можно было бы получать товары за рупии, дирхамы и прочие примкнувшие к ним юани. Но, к сожалению, этого не происходит. Мы вынуждены покупать все, что мы покупаем, часто за доллары и евро. Вот здесь и возникает перекос.

Плюс мы реально не знаем, какой имеется отток капитала, думаю, что мы узнаем об этом лишь некоторое время спустя. И тогда же сможем оценить, где реальный платежный баланс и реальное сальдо. К сожалению, сейчас ситуация непросчитываемая и неконтролируемая.

Ну и, наконец, мы с вами не понимаем, кто является мощным покупателем валюты, который толкает доллары, юани и евро наверх. Но, судя по всему, таковой покупатель имеется. Или таковые.