Блюдо «пюрешка с котлеткой» подорожало до рекордного уровня

Исходя из данных Росстата для приготовления обеда требуется четыре картофелины, 50 граммов сливочного и 25 миллилитров растительного масла, 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, свежая зелень и соль. Из этих ингредиентов яйца подорожали сильнее всего на на 12 копеек, до 7,85 рубля. Картофель прибавил в цене 0,084 рубля, до 18,53. Другие составляющие незначительно подешевели.

Год назад аналогичный набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. После этого их стоимость снижалась до начала 2023-го, достигнув 247,01 рубля. В июне этого года приготовление пюре с котлетами обходилось в 254,31 рубля.

Вчера комитет по экономической политике и стратегическому планированию опубликовал данные о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла почти 100 тысяч рублей.