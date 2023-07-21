Впервые с осени Центробанк поднял ключевую ставку. Что будет с кредитами? А с процентами по вкладам?

Почему ЦБ поднял ключевую ставку?

Тут нужно чуть оглянуться назад. В прошлом году после весеннего шока и скачка цен мы видели тенденцию к постепенному замедлению инфляции. Это позволяло ЦБ в несколько приемов снизить ключевую ставку, а затем держать ее на стабильном уровне.

Сейчас мы видим обратную ситуацию. На протяжении последних недель заметна тенденция к росту инфляции. ЦБ в этих условиях действует на опережение, стараясь обуздать цены. При том, что факторов, которые влияют на них, достаточно много, в том числе падение курса рубля (напомню, что большой процент товаров в Россию все еще попадает из-за рубежа, и по мере роста доллара они становятся дороже).

Рост ключевой ставки должен несколько компенсировать этот эффект. Кредиты станут дороже, люди будут менее охотно их брать, меньше денег будет вливаться в экономику из банковского сектора. Что в целом должно снизить потребительский спрос, а следовательно, и сгладить тенденцию к росту цен.