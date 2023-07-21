Впервые с осени Центробанк поднял ключевую ставку. Что будет с кредитами? А с процентами по вкладам?

Российский ЦБ впервые с осени 2022 года поднял ключевую ставку — то есть процент, под который он дает деньги в долг коммерческим банкам. Что это значит? Почему такое решение было принято только сейчас? Каким образом это повлияет на проценты по вкладам и кредитам? Изменится ли стоимость ипотеки? И что будет с курсом рубля к доллару. Объясняет доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.
Почему ЦБ поднял ключевую ставку?
Тут нужно чуть оглянуться назад. В прошлом году после весеннего шока и скачка цен мы видели тенденцию к постепенному замедлению инфляции. Это позволяло ЦБ в несколько приемов снизить ключевую ставку, а затем держать ее на стабильном уровне.
Сейчас мы видим обратную ситуацию. На протяжении последних недель заметна тенденция к росту инфляции. ЦБ в этих условиях действует на опережение, стараясь обуздать цены. При том, что факторов, которые влияют на них, достаточно много, в том числе падение курса рубля (напомню, что большой процент товаров в Россию все еще попадает из-за рубежа, и по мере роста доллара они становятся дороже).
Рост ключевой ставки должен несколько компенсировать этот эффект. Кредиты станут дороже, люди будут менее охотно их брать, меньше денег будет вливаться в экономику из банковского сектора. Что в целом должно снизить потребительский спрос, а следовательно, и сгладить тенденцию к росту цен.
Что будет с кредитами?
Могу предположить, что ставки по большинству кредитов вырастут, причем вырастут больше чем на один процентный пункт. Сейчас есть ожидание, что повышение ключевой ставки будет не последним, что стабильности, которую мы наблюдали последние 10 месяцев, в ближайшее время не будет.
Поэтому при выдаче кредитов, особенно потребительских, банки будут учитывать это ожидание. Соответственно, они будут закладывать его в ставку, которая, повторюсь, вырастет больше чем на один процент. Так что в среднем кредиты уже в ближайшее время станут дороже на полтора-два процентных пункта. Ипотечные займы, скорее всего, будут дорожать медленнее, но в течение пары месяцев, скорее всего, тоже подорожают больше чем на один процентный пункт.
А вот на кредитки решение ЦБ вряд ли как-то серьезно повлияет. Там и так очень высокие проценты, и изменение ключевой ставки на один процентный пункт вряд ли будет заметно в этом сегменте.
Что будет с рефинансированием кредитов?
Предложения от банков по рефинансированию кредитов, конечно, останутся. Но ставки будут уже менее выгодными. Либо возможны очень хитрые предложения, когда в первый месяц рефинансирования вам предложат платить 7%, а начиная со второго месяца — 10–12%.
Будут ли расти проценты по вкладам?
Увы, для нас нередкими являются случаи, когда стоимость кредитов растет быстрее, чем ключевая ставка, а проценты по депозитам медленнее.
Поэтому да, ставки по вкладам подрастут. Однако, мое мнение, что это произойдет не сразу — в течение ближайшего месяца, — и рост процентов составит менее чем один процентный пункт. Разве что в отдельных случаях, когда некоторые банки будут остро нуждаться в деньгах, возможны повышения предложений по вкладам на один процентный пункт и выше.
Что будет с рублем?
Еще до заседания ЦБ я предполагал следующее. Если повышение ключевой ставки произойдет и составит менее чем половину процентного пункта, то рубль ускорит падение. Если рост ставки составит полпроцента, то на курс это может не повлиять вообще. Если же рост ключевой ставки будет выше чем на полпроцента, что в итоге и произошло, то в ближайшие недели мы можем ожидать некоторое укрепление национальной валюты.
Так что теперь я жду, что в ближайшие пару недель рубль будет немного укрепляться. Но с одной оговоркой — если не будет каких-то новых шоков и непредвиденных событий, которые могут перекрыть эффект от повышения ключевой ставки.
А что все же будет с ценами?
Во всем мире влияние ключевой ставки на цены достаточно высокое. В США, к примеру, изменение ключевой ставки даже на четверть процентного пункта приводит к резким изменениям показателей инфляции.
В России традиционно влияние ключевой ставки не такое сильное (если мы не говорим о резком росте до 20%, какой был в прошлом году). И все же постепенно последствия решения ЦБ начнут ощущаться. Темпы инфляции постепенно должны будут снизиться, во всяком случае, по сравнению с цифрами последних недель.
Возможно даже, что по итогам года мы сможем достигнуть годовых темпов инфляции в 6–6,5%. Что очень неплохо в сравнении с прошлогодним результатом 11,94%. Хотя опять же здесь следует оговориться, что это случится, если не будет каких-то других неожиданностей.
Ждать ли новых повышений ключевой ставки?
Я не думаю, что ЦБ начинает новый длинный цикл повышения ключевой ставки. Хотя не исключаю, что разок-другой до конца года небольшие изменения ключевой ставки еще будут. Все будет зависеть от экономических показателей ближайших месяцев. Если эффект от сегодняшнего решения ЦБ будет заметен, то необходимости для более радикальных шагов не будет.
Но если его видно не будет, по тем или иным причинам, то возможно и новое резкое повешение ставки выше 10%. И тогда уже влияние на стоимость кредитов, ставки по вкладам и курс рубля будет заметно сильнее.
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