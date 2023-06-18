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Финансы

Использовать цифровой рубль могут начать уже во второй половине этого года

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Сделки с таким видом валюты будут в первую очередь востребованы в госфинансировании.

ilobov / Shutterstock

Первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля будут возможны во второй половине 2023 года. «Смарт-контракт — это своеобразный "цифровой договор", который создается в блокчейн-сети. Технически это не простой файл, а программа, связанная с банковскими счетами. Она автоматически переводит деньги по договору, хранит и ведет всю историю деловых отношений, фиксирует каждое событие. При этом в блокчейне технически невозможно незаметно или «задним числом» изменить какую-либо информацию, то есть такие контракты и все действия, связанные с ними, прозрачны», — пояснил Аксаков.

Чиновник также рассказал, что цифровой рубль будет в первую очередь востребован в госфинансировании, так как это позволит государству «более чётко и более наглядно видеть, как используется то, что выделяет государство на разные проекты». Сейчас законопроект принят во II и III чтениях Госдумы. После принятия закона Госдумой цифровой рубль будет узаконен как платежное средство, третья форма рубля.

В нашем материале мы подробно рассказывали что такое цифровой рубль, как он работает, и зачем он нужен.

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