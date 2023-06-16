Доллар и евро опять растут, а рубль падает! Каким курс будет летом? Ждать ли скачков до конца сезона отпусков?

Почему рубль снова падает?

Разгар сезона отпусков вновь отмечен резким падением курса рубля к доллару, что смешало планы многим, кто планировал зарубежную поездку. Глобально рубль тянут вниз все те же факторы, что все последние месяцы, считают аналитики. Главный из них — изменение баланса между импортом и экспортом. «Экспорта становится все меньше, а импорта становится все больше. И соотношение рубля и доллара напрямую подчиняется этому балансу», — объясняет региональный управляющий ООО «Компания БКС» Григорий Сосновский.

При этом, как полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, поводом к тому, чтобы курс просел почти на два рубля за доллар именно в середине июня, стали колебания на рынке нефти. «Курс рубля показывает значительное ослабление, оно связано с обвалом нефтяных цен, которое мы увидели в начале этой недели», — отмечает он.

В свою очередь руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов добавляет, что лето традиционно было временем сравнительно низкого курса рубля. Таким образом, сам период отпусков и некоторый спрос на валюту сам по себе приводит к укреплению доллара. Однако дело не только в этом. После того, как в 2022 году объемы рынка валюты в России «кратно сократились», любые крупные операции (к примеру, активизация спроса на валюту со стороны импортеров или покупателей российского бизнеса иностранных компаний) могут повлечь резкие колебания.

«Можно вспомнить, что в прошлый раз причиной падения курса был выход Shell из российских проектов (ЦБ и Минфин называли влияние этого фактора на курс "переоцененным", — Прим. ред.), — напоминает Константин Зиятдинов, — при том, что в масштабах российской экономики у них не сильно великая сумма была. Но с учетом того, что валютный рынок подсократился, любое движение так отражается». При этом эксперт оговорился, что пока сложно сказать, предшествовало ли июньскому снижению курса рубля что-то подобное. «Пока по рынку я не слышал никаких ни слухов, ни подтверждений по поводу этого», — заключил он.