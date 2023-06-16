Доллар и евро опять растут, а рубль падает! Каким курс будет летом? Ждать ли скачков до конца сезона отпусков?

В середине июня курс доллара резко скакнул вверх, достигнув 85 рублей впервые с начала апреля 2023 года. Новое ослабление российской валюты вызвало ажиотаж, тем более что оно пришлось аккурат на сезон отпусков. Сколько еще может идти снижение? И ждать ли еще неожиданных скачков до конца лета? И как лучше закупать иностранную валюту перед отпуском? Разбираемся вместе с финансовыми аналитиками.
Почему рубль снова падает?
Разгар сезона отпусков вновь отмечен резким падением курса рубля к доллару, что смешало планы многим, кто планировал зарубежную поездку. Глобально рубль тянут вниз все те же факторы, что все последние месяцы, считают аналитики. Главный из них — изменение баланса между импортом и экспортом. «Экспорта становится все меньше, а импорта становится все больше. И соотношение рубля и доллара напрямую подчиняется этому балансу», — объясняет региональный управляющий ООО «Компания БКС» Григорий Сосновский.
При этом, как полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, поводом к тому, чтобы курс просел почти на два рубля за доллар именно в середине июня, стали колебания на рынке нефти. «Курс рубля показывает значительное ослабление, оно связано с обвалом нефтяных цен, которое мы увидели в начале этой недели», — отмечает он.
В свою очередь руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов добавляет, что лето традиционно было временем сравнительно низкого курса рубля. Таким образом, сам период отпусков и некоторый спрос на валюту сам по себе приводит к укреплению доллара. Однако дело не только в этом. После того, как в 2022 году объемы рынка валюты в России «кратно сократились», любые крупные операции (к примеру, активизация спроса на валюту со стороны импортеров или покупателей российского бизнеса иностранных компаний) могут повлечь резкие колебания.
«Можно вспомнить, что в прошлый раз причиной падения курса был выход Shell из российских проектов (ЦБ и Минфин называли влияние этого фактора на курс "переоцененным", — Прим. ред.), — напоминает Константин Зиятдинов, — при том, что в масштабах российской экономики у них не сильно великая сумма была. Но с учетом того, что валютный рынок подсократился, любое движение так отражается». При этом эксперт оговорился, что пока сложно сказать, предшествовало ли июньскому снижению курса рубля что-то подобное. «Пока по рынку я не слышал никаких ни слухов, ни подтверждений по поводу этого», — заключил он.
Насколько долгим будет падение?
Собеседники редакции не ждут, что резкое падение рубля продолжится сколько-нибудь долго. Поэтому готовиться к тому, что доллар будет стоить 100 рублей не стоит. «Каждый цикл ослабления или укрепления [курса] имеет границы, и, как мне кажется, сейчас достигнут некий потолок, — полагает Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге, — [для бюджета] нет смысла в том, чтобы курс рубля к доллару или евро корректировали дальше, к примеру, к 100—120».
Сходным образом комментирует ситуацию и главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Мы полагаем, что среднее значение курса USD во втором полугодии будет меньше 90 рублей при нефти в 70 и более долларов [за баррель]. Поэтому потенциал ослабления рубля в этом году во многом исчерпан».
Впрочем, немедленного отката эксперты также не ожидают. Как указывает Александр Потавин из «Финам», «активизации продаж экспортной выручки [которая будет способствовать снижению курса валюты], стоит ждать только ближе к концу месяца».
Какой курс следует ждать до конца лета?
Несмотря на то, что к концу месяца рубль вновь может немного укрепиться, возвращения к доллару дешевле 80 рублей собеседники редакции не ожидают. Напротив, Александр Потавин из «Финам» считает, что «до конца года тренд на волнообразное ослабление курса рубля сохранится». В этой связи летом доллар по 85 рублей и евро по 92 рубля может стать новой нормой.
Антон Прокудин из «Ингосстрах-Инвестиции» и вовсе говорит, что во втором полугодии средний курс может составить 87 рублей за доллар (если нефть на мировых рынках будет стоить 75 долларов за баррель — то есть примерно столько, сколько она стоит сейчас).
Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс» полагает, что пытаться предугадать развитие сейчас крайне сложно, поскольку слишком много факторов, которые могут серьезно повлиять на динамику курса. «Если ситуация коренным образом меняться не будет, то, наверное, мы будем находиться в районе тех же цифр — от 80 до 85 рублей за доллар», — полагает он.
Возможны ли еще такие резкие падения до конца лета?
На этот вопрос многие собеседники редакции отвечают утвердительно. «Валютный рынок стал очень-очень тонким и незначительные ранее движения валют сейчас являются достаточно крупными, поэтому налоговый период, продажа валютной выручки экспортерами — все это влияет и будет влиять на курс», — объясняет Григорий Сосновский из ООО «Компания БКС».
В этой связи всем, у кого есть планы на валюту (к примеру, для отпуска за рубежом), следует приготовиться к неожиданностям. «В ближайшее время еще не раз может сложиться ситуация, когда вам завтра ехать в отпуск, а курс в моменте подпрыгивает на рубль на два. Из-за того, что нефть упала, из-за того, что какая-то компания вышла из России. Потом он, скорее всего, будет откатываться назад, но отпуск-то будет сейчас», — констатирует Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс».
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
«С точки зрения отпуска я бы вообще рекомендовал покупать нужное вам количество валюты постепенно. Если у вас есть месяц, то лучше постоянно потихоничку докупать тот объем, который нужен для поездки. Этот вариант позволяет сглать возмодные риски.
Ждать какого-то удачного момента не стоит, потому что можно попасть на очередной резкий скаячок и времени исправить эту ошибку уже не будет».
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