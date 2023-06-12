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Финансы

Медиана предлагаемых зарплат в Петербурге выросла на 8%

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По состоянию на начало лета работодатели готовы в среднем платить 65,4 тысячи рублей. Рост медианной зарплаты обусловлен увеличением денежных предложений в массовых и низкодоходных профессиях.

Andrii Yalanskyi/shutterstock

Медианная ожидаемая зарплата тоже прибавила 16% и составила 62,4 тысячи рублей. По России этот показатель ниже — 53,9 тысячи рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса hh.ru. «Работодатели конкурируют за рабочие руки и готовы повышать зарплаты вне зависимости от результатов работы и уровня производительности труда. Соответственно, у компаний возрастают расходы на персонал, эти издержки они перекладывают в цену товаров, тем самым создавая предпосылки для увеличения инфляции», — отмечается в исследовании.

Рост медианной зарплаты связан с увеличением денежных предложений в массовых и низкодоходных профессиях. Так, в сфере продаж и обслуживания клиентов зарплаты за год выросли с 61,8 тысячи до 67,6 тысяч рублей, сегменте обслуживания — 47,9 тысяч до 60 тысяч, автомобильном бизнесе — с 79,6 тысяч до 84,8 тысяч, транспорте и логистике — с 59,9 тысяч до 70,9 тысяч.

У 42% петербуржцев с начала года изменился уровень дохода. При этом только каждый пятый опрошенный (20%) признался, что теперь получает больше денег.

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