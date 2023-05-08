У 42% петербуржцев с начала года изменился уровень дохода

У 22% жителей города зарплата стала меньше, чем в прошлом году. У оставшихся 58% доход остался на прежнем уровне. «Примечательно, что об уменьшении зарплаты за последний год женщины сообщали на 4% чаще, чем мужчины. А вот мужчины на 3% чаще получали повышение зарплаты с начала этого года, — обращают внимание рекрутеры. — В разрезе возраста об увеличении зарплаты чаще других заявляют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет — каждый третий опрошенный (28%). О росте зарплат за последний год сообщил лишь каждый десятый работник в возрасте 55 лет и старше (11%)», — говорится в исследовании.

Специалисты также представили данные по отдельным профессиям. Так, чаще остальных на уменьшение заработка жаловались представители сферы розничной торговли (почти 40% опрошенных), врачи (29%), а также работники науки и образования (25%). Тем временем о положительных изменениях с начала года заявили около 30% сотрудников масс-медиа, 27% представителей сферы закупок и тендерных процедур, а также ИТ-специалисты (25%), строители и маркетологи.

Только четверть петербуржцев устраивает их уровень зарплат. 26% жителей города сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей оплаты труда. Год назад показатель был на 7 процентных пунктов выше.