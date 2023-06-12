Долги россиян достигли 30 триллионов рублей

Центробанк подсчитал, что за апрель долги выросли на 527 миллиардов. Наблюдался значительный рост выдаваемых кредитов. Что примечательно, потребительская активность в I квартале 2023 года поднялась, а тенденция сохранять средства, напротив, снизилась. Отмечается и рост заинтересованности в ипотеке, который, видимо, ряд покупателей проявили перед ужесточением требований к первоначальному взносу.

Также в апреле выросло число заемщиков, которые взяли два и более кредитов. Теперь несколько задолженностей есть почти у каждого второго, оформившего займ. Этот показатель увеличился за счет клиентов банков, которые имеют по пять займов, их 7,1%. Число россиян с четырьмя кредитами тоже выросло, до 6,7%. Обладатели трёх займов составили 12,6%.

У 42% петербуржцев с начала года изменился уровень дохода. При этом только каждый пятый опрошенный (20%) признался, что теперь получает больше денег.