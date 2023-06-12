18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Долги россиян достигли 30 триллионов рублей

Поделиться:

В апреле показатель задолженности вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. По данным экспертов, это может быть связано со смягчением требований банков к заемщикам.

Leka Sergeeva/shutterstock

Центробанк подсчитал, что за апрель долги выросли на 527 миллиардов. Наблюдался значительный рост выдаваемых кредитов. Что примечательно, потребительская активность в I квартале 2023 года поднялась, а тенденция сохранять средства, напротив, снизилась. Отмечается и рост заинтересованности в ипотеке, который, видимо, ряд покупателей проявили перед ужесточением требований к первоначальному взносу.

Также в апреле выросло число заемщиков, которые взяли два и более кредитов. Теперь несколько задолженностей есть почти у каждого второго, оформившего займ. Этот показатель увеличился за счет клиентов банков, которые имеют по пять займов, их 7,1%. Число россиян с четырьмя кредитами тоже выросло, до 6,7%. Обладатели трёх займов составили 12,6%.

У 42% петербуржцев с начала года изменился уровень дохода. При этом только каждый пятый опрошенный (20%) признался, что теперь получает больше денег.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: