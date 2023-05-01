18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Только четверть петербуржцев устраивает их уровень зарплат

Поделиться:

26% жителей города сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей оплаты труда. Год назад показатель был на 7 процентных пунктов выше. Такие данные следуют из опроса рекрутингового портала hh.ru.

Jirsak/shutterstock

Чаще всего своей зарплатой удовлетворены работники таких сфер, как «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Больше всего недовольных заработком в сфере «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%). 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на 3%.
Половина петербуржцев, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более от текущего уровня дохода. Каждый пятый (19%) хотел бы повышения текущего заработка более чем в два раза.

Петербуржцы назвали, сколько нужно денег для счастья в месяц. В среднем для счастливой жизни жителю Петербурга надо 230 тысяч рублей. За пять месяцев эта сумма выросла на 17%, в октябре 2022 года она равнялась 197 тысячам рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: