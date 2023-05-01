Только четверть петербуржцев устраивает их уровень зарплат

Чаще всего своей зарплатой удовлетворены работники таких сфер, как «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Больше всего недовольных заработком в сфере «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%). 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на 3%.

Половина петербуржцев, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более от текущего уровня дохода. Каждый пятый (19%) хотел бы повышения текущего заработка более чем в два раза.

Петербуржцы назвали, сколько нужно денег для счастья в месяц. В среднем для счастливой жизни жителю Петербурга надо 230 тысяч рублей. За пять месяцев эта сумма выросла на 17%, в октябре 2022 года она равнялась 197 тысячам рублей.