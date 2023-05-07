Треть россиян при принятии финансовых решений доверяют гороскопу

33% респондентов используют гороскопы. Почти такой же показатель — 31% — верят в силу талисманов для финансового благополучия. Как правило, люди используют денежное дерево, «счастливую» купюра или жабу с монеткой во рту. Третий по популярности (19%) способ привлечь деньги — денежные аффирмации (позитивное утверждение для самовнушения), 17% следуют лунному календарю.

«Эзотерические методы финансового анализа являются неэффективными и ненаучными», — заявили в «Финуслугах». Там порекомендовали повышать финансовую грамотность, всегда «сохранять спокойствие и следовать личному финансовому плану». «Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление собственными финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство. Именно желание как‑то справиться с этими состояниями приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких‑то тотемных знаков и гороскопов», — предположила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

Только четверть петербуржцев устраивает их уровень зарплат. 26% жителей города сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей оплаты труда.