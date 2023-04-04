Петербуржцы назвали, сколько нужно денег для счастья в месяц

В апреле 2022 среднемесячная сумма для счастья была в районе 195 тысяч рублей, в ноябре 2021 — 192 тысяч рублей, в мае 2021 – 183 тысяч, в январе этого же года — 176 тысяч рублей, в 2019 году — 165 тысяч рублей, а в 2018 году — 160 тысяч рублей. Такие данные получили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob из опроса 1 500 человек из Петербурга.

Согласно опросу, мужчинам нужно для счастья денег больше на 30%, чем женщинам (220 и 170 тысяч рублей соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тысяч рублей в месяц.

Аналитики также отметили, что во всех городах-миллионниках сумма для счастливой жизни выросла за 5 месяцев. На первом месте по ожиданиям — Москва. В столице для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц (+4% к октябрю прошлого года). На втором — Петербург: 230 тысяч рублей (+17%). Третью строку занимает Владивосток, там денежный эквивалент счастья составляет 220 тысяч рублей. В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Петербурге, Ижевске и Пензе (+13-18%).