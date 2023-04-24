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Финансы

Криптобиржа Binance вернула пополнение счетов с российских карт

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Вносить средства на депозит можно будет также с кошельков Qiwi. На бирже принимают рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанские тенге, австралийские доллары, чешские кроны и некоторые другие валюты.

Shutterstock.com

Как пишет агентство «Прайм», в личном кабинете есть информация, что криптобиржа принимает все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России. Пополнять депозиты российские пользователи могут рублями, турецкими лирами, британскими фунтами, евро, казахстанскими тенге, австралийскими долларами, чешскими кронами и некоторыми другими валютами. Доллары США недоступны.

Ранее криптобиржа Binance сняла лимит в 10 тысяч евро для учетных записей россиян. Официальные представители компании подтвердили эту информацию. При этом под запретом остается вывод со счетов долларов и евро для юрлиц (через P2P), зарегистрированным в юрисдикции ЕС. Ограничения действовали с весны 2022 года из-за пятого пакета санкций Евросоюза. Тогда учетные записи с активами более 10 тысяч евро перевели в режим «только для вывода средств».

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