Криптобиржа Binance сняла лимит в 10 тысяч евро для учетных записей россиян

Ограничения действовали с весны 2022 года из-за пятого пакета санкций Евросоюза. Тогда учетные записи с активами более 10 тысяч евро перевели в режим «только для вывода средств». Также таким клиентам запрещалось торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета, пишет РБК.

В техподдержке Binance отметили, что на аккаунтах российских пользователей «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Снова можно вносить суммы более 10 тысяч евро и проводить операций с ними.

Однако юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, полностью запретили предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) юрлицам и гражданам России, за исключением некоторых категорий лиц.

«Все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме. В соответствии с санкционными правилами Европейского союза (ЕС) в отношении России, юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам, учрежденным в России, а также гражданам России, за исключением категории лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ или Швейцарии», — говорится в сообщении Binance.