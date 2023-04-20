В России хотят создать национальную криптоплатформу

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова («Единая Россия»), на платформе можно будет использовать цифровую валюту для трансграничных платежей. Новая инициатива позволит майнерам вести бизнес легально и платить налоги. Алтухов считает, что создание условий для оборота цифровых валют уменьшит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета страны.

Источник «Ведомостей» подчеркнул, что национальный оператор будет выполнять две основные функции. Во-первых, он будет допускать на платформу участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которым нужны трансграничные расчеты через криптовалюту. А во-вторых, на «плечи» оператора ляжет авторизация криптобиржи и криптообменников, которые будут заниматься обменом, покупкой и реализацией криптовалюты для участников ВЭД.

Рассматривается также вариант, при котором биржа может быть не зарегистрирована в российской юрисдикции. Он уточнил, что сейчас проводится детальная проработка схемы взаимодействия.