Все покупают крипту — а на ней можно заработать? Как не попасть на «криптоцыганство»? Вот 5 стратегий для новичка

Если с криптокошельками и биткоинами многие разобрались, чтобы оплачивать покупки и сервисы, то вот как заработать на криптовалюте — отдельный вопрос. Социальные сети пестрят объявлениями и курсами «криптомиллионеров», которые за определенную плату поделятся секретами успеха. Мы к сомнительным курсам относимся скептически, поэтому попросили криптоинвестора Андрей Рябых рассказать о том, можно ли в принципе заработать на крипте. А если да, то какие риски у этого есть? Андрей описал 5 способов разной сложности, а главное — честно предостерег об опасностях для начинающих.
За шесть лет работы на крипторынке я понял, что трейдинг — то есть активная купля-продажа цифровых «монет» на бирже — вовсе не единственный и не лучший способ получения прибыли от криптовалюты. Биржи не производят деньги, они их распределяют, причем в основном забирая их у новичков. Поэтому если вы только освоили основы этого рынка, лезть в трейдинг не стоит, с вероятностью 99% вы просто потеряете деньги.
Пока вы только делаете первые шаги, инвестируя в этот рынок, стоит посмотреть на другие стратегии. На основе своего опыта, наблюдая за учениками и анализируя статистику, я понял, что самыми выгодными для начинающих являются пять способов. Каждый из них чуть сложнее предыдущего, поэтому и изучать их стоит последовательно. По мере сложности растут и риски, но одновременно резко повышается возможная прибыль. Официальных названий у этих стратегий не существует, поэтому я взял на себя смелость дать им наименования сам.
Способ 1: хэдж
Описание: это самый простой способ, который почти не отличается от покупки иностранной валюты. Для него вам не надо знать почти ничего, кроме того, как зарегистрироваться на криптобирже. В чем он заключается?
На крипторынке есть такие «монеты», они называются стейблкоины. Их курс всегда равен одному доллару — самыми известными из них являются Circle (USDC) и Tether (USDT). Вкладывать в них — все равно что вкладывать в доллары, только без современных рисков, связанных с блокировками счетов, брокерских приложений и тому подобными проблемами. А поскольку доллар, несмотря на все прогнозы о его крахе, уже много лет продолжает расти, то таким образом можно спастись от рублевой инфляции.
Плюсы: это самый простой способ, который идеально подходит для самых начинающих. Вы покупаете цифровой аналог доллара без рисков блокировки. Купить стейблкоины можно круглые сутки семь дней в неделю. Точно так же и продать. К тому же их сравнительно легко перевести за рубеж и там обналичить.
Минусы: за надежность приходится платить — хэдж дает очень низкий процент доходности, причем только в рублях. В долларах ваши средства не растут. Кроме того, не стоит забывать, что даже крупные стейблкоины могут иногда обесцениваться из-за ошибок основателей, например, можно вспомнить крах UST и Luna в прошлом году. Поэтому риск при таких вложениях все равно выше, чем при покупке обычных долларов. И да, не забывайте, что хранить купленную криптовалюту на бирже не стоит, ведь если биржа закроется, то вы потеряете свои деньги. Поэтому возьмите себе за правило: купили «монеты» и вывели в личный криптокошелек. Тогда крах любой биржи вам не страшен.
Способ 2: депозит
Описание: если вы разобрались с тем, как покупать и продавать стейблкоины, вы можете приступить к изучению следующей стратегии — депозита. Некоторые биржи, в частности Huobi и ByBit, берут у своих клиентов стейблкоины взаймы под гарантированный процент. Они делают это, чтобы привлечь ликвидность — объем средств, который обеспечивает им торги, а значит, и прибыль.
Все, как в банке — есть депозиты срочные и бессрочные. Вклады на определенный срок дают большую прибыль, варианты, когда вы в любой момент можете забрать ваши «монеты», обычно приносят меньше денег. Однако в любом случае проценты много выше тех, что могут предложить традиционные банки.
Так, на Huobi есть акция, которая позволяет положить ваши «монеты» под 15% годовых. А месяц назад ByBit предлагал срочные депозиты под 30% годовых. Они это сделали потому, что стейблкоин крупнейшей криптобиржи Binance попал под запрет SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), и они решили так переманить к себе ее клиентов.
Плюсы: этот способ дает пользователю гарантированный доход, нередко больше 10% годовых. При этом он лишь немногим сложнее хэджа. При этом выплаты являются гарантированными — если вы дали бирже 1000 USDT на год под 15%, то через 12 месяцев получите назад 1150.
Минусы: этот способ прибыльнее хэджа, но все равно дает сравнительно маленькую доходность для крипторынка. Кроме того, как правило, выгодные предложения затрагивают только сравнительно небольшие суммы (до 2000 долларов). Наконец, ваш депозит хранится на бирже, поэтому если она обанкротится, то ваши деньги пропадут безвозвратно. Никакого страхования вкладов на крипторынке нет.
Способ 3: ходл
Описание: своим названием эта стратегия обязана забавному эпизоду. В 2013 году один инвестор написал на профильном форуме, что является очень неудачливым трейдером, все время проигрывая на купле-продаже «монет». Он сетовал, что единственный вариант, который приносит прибыль, — покупка криптовалюты и держание ее на руках. Он хотел написать «hold», держать, но опечатался и написал «hodl».
Что предполагает этот способ? Как и в случае с хэджем, вы покупаете цифровые «монеты», чтобы долгое время держать их на руках, пока курс на них не вырастет настолько, чтобы дать вам хорошую прибыль. Однако теперь вы будете покупать не стейблкоины, а криптовалюты, курс которых зависит от торгов на биржах.
Здесь есть две подстратегии. Если вы только начинаете, то стоит брать только биткоины — самую известную криптовалюту. Назовем это моноходл. Это все равно, что при выходе на обычную биржу купить акции Apple или MacDonald’s. Если вы готовы дать себе труд разобраться в разных «монетах», то можете инвестировать и в другие криптовалюты с хорошей историей и репутацией — такие, как Ethereum или Polygon. Пусть это будет мультиходл. Последний вариант, по статистике, в два раза доходнее, но требует много больше времени, чтобы понять, каким валютам можно доверять. Также вам необходимо будет следить за новостями о ваших «монетах». Все, как на бирже, — если вы видите, что на компанию, чьи акции вы купили, наложили санкции, то вам срочно надо продавать эти ценные бумаги, чтобы спасти хоть какие-то деньги.
Плюсы: это, пожалуй, самая прибыльная стратегия для новичка. На протяжении нескольких лет она может дать от 50 до 100% годовых. При этом в случае с покупкой биткоина она стоит минимальных усилий.
Минусы: важно понимать, что это способ для терпеливых — вы вкладываете деньги на годы и не ждете быстрых результатов. Если вы вошли в ту или иную криптовалюту на локальном пике ее стоимости (что вполне вероятно для новичка), то прибыли можно ждать очень долго. Ну и, конечно, если вы инвестируете в несколько «монет», то риск потерять деньги заметно растет, если та или иная криптовалюта провалится.
Способ 4: стейкинг
Описание: если все описанные выше стратегии пришли на крипторынок с традиционных бирж, следующие две стратегии характерны именно для крипты. Они технически сложнее, поэтому, прежде чем к ним подступаться, нужно накопить некоторое количество знаний.
На чем основан стейкинг? Существует два типа создания новых «монет». Один — чистый майнинг, когда код генерируется компьютером, другой — когда для производства новых единиц криптовалюты используются старые. При этом чем больше у участника этого процесса в распоряжении старых «монет», тем большую долю новых он получает. Именно поэтому многие проекты заинтересованы в том, чтобы брать «монеты» взаймы. Они получают большую долю новой криптовалюты, которая получилась в результате майнинга, вы — процент от их дохода. Немного похоже на депозит, только процент платится в той криптовалюте, которую вы давали на хранение.
В сети есть агрегаторы для поиска таких стейкинг-проектов, в которых можно было бы поучаствовать. К примеру, Nanoly.
Плюсы: гораздо более высокая доходность, чем в предыдущих способах. Так, стейкинг достаточно известной и уважаемой криптовалюты Cake в начале 2023-го давал до 80% годовых. Сейчас можно найти предложения на 40% годовых. Если речь о средне- и высокорисковых «монетах», то там прибыль может достигать тысяч процентов. Кроме того, стейкинг-контракты чаще всего заключаются не на биржах, следовательно, вам не нужна авторизация. То есть этот способ предполагает сравнительную анонимность.
Минусы: высокие риски сразу на нескольких этапах. Во-первых, отношения со стейкинг-сервисом регулируются смарт-контрактами. Если в них закралась какая-то уязвимость, то этим могут воспользоваться хакеры, что регулярно происходит с молодыми проектами. Во-вторых, «монеты» которые вы используете, за время стейкинга могут обесцениться. Отсюда третий минус — стейкинг требует уже довольно хороших знаний о криптовалютах и о том, каким из них можно доверять. Наконец, стейкать можно не все криптовалюты, к примеру, этот способ не работает для биткоина.
Способ 5: майнинг ликвидности
Описание: вообразите себе обычный валютный обменник, в котором рубли меняют на доллары и евро. Чем больше операций будет проведено, тем больше прибыль за счет комиссии. А для этого обменнику нужна ликвидность, то есть те самые рубли и доллары. И вот, чтобы этой ликвидности стало больше, администратор приходит к вам и говорит: «У вас есть тысяча долларов, дайте ее нам, а мы вам дадим процент с нашей выручки».
Примерно так и выглядит майнинг ликвидности. Проекты, которые занимаются обменными операциями, просят у инвесторов в долг «монеты», а через некоторое время их возвращают, добавляя часть комиссии, которую они заработали. При этом они берут у вас в долг не одну криптовалюту, а сразу две — стейблкоин и какую-то торгующуюся на бирже «монету». Одна из самых крепких пар — Ethereum и USDT. Прибыль вам выплачивается тоже в этих двух валютах.
Найти предложения об участии в майнинге ликвидности можно на тех же ресурсах, где размещаются предложения о стейкинге.
Плюсы: практически такие же, что и в стейкинге: анонимность и сравнительно высокий доход — от десятков до десятков тысяч процентов годовых.
Минусы: это самая технически сложная и рискованная стратегия из всех. В ее реализации есть множество подводных камней — вам необходимо очень хорошо разобраться, каким «монетам» стоит доверять, прочитать уйму текстов о том, какие проекты по майнингу ликвидности надежные, а каким лучше не доверять свои деньги. Плюс к этому, если у проекта не пошли дела с операциями покупки-продажи, то вы также можете потерять свои деньги. Даже подступаться к этому способу не стоит до того, как вы разобрались со всеми остальными. Но и после этого на стейкинг и майнинг ликвидности должно приходиться не более 20% вашего портфеля.
Внимание: для наших текстов мы подбираем самых лучших экспертов, однако не стоит воспринимать их слова как непосредственные инвестиционные рекомендации. Каждый раз перед тем, как вкладывать деньги, вам следует самостоятельно проанализировать ситуацию на рынке или обратиться за советом к специалистам.
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