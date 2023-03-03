Все покупают крипту — а на ней можно заработать? Как не попасть на «криптоцыганство»? Вот 5 стратегий для новичка

Способ 3: ходл

Описание: своим названием эта стратегия обязана забавному эпизоду. В 2013 году один инвестор написал на профильном форуме, что является очень неудачливым трейдером, все время проигрывая на купле-продаже «монет». Он сетовал, что единственный вариант, который приносит прибыль, — покупка криптовалюты и держание ее на руках. Он хотел написать «hold», держать, но опечатался и написал «hodl».

Что предполагает этот способ? Как и в случае с хэджем, вы покупаете цифровые «монеты», чтобы долгое время держать их на руках, пока курс на них не вырастет настолько, чтобы дать вам хорошую прибыль. Однако теперь вы будете покупать не стейблкоины, а криптовалюты, курс которых зависит от торгов на биржах.

Здесь есть две подстратегии. Если вы только начинаете, то стоит брать только биткоины — самую известную криптовалюту. Назовем это моноходл. Это все равно, что при выходе на обычную биржу купить акции Apple или MacDonald’s. Если вы готовы дать себе труд разобраться в разных «монетах», то можете инвестировать и в другие криптовалюты с хорошей историей и репутацией — такие, как Ethereum или Polygon. Пусть это будет мультиходл. Последний вариант, по статистике, в два раза доходнее, но требует много больше времени, чтобы понять, каким валютам можно доверять. Также вам необходимо будет следить за новостями о ваших «монетах». Все, как на бирже, — если вы видите, что на компанию, чьи акции вы купили, наложили санкции, то вам срочно надо продавать эти ценные бумаги, чтобы спасти хоть какие-то деньги.

Плюсы: это, пожалуй, самая прибыльная стратегия для новичка. На протяжении нескольких лет она может дать от 50 до 100% годовых. При этом в случае с покупкой биткоина она стоит минимальных усилий.

Минусы: важно понимать, что это способ для терпеливых — вы вкладываете деньги на годы и не ждете быстрых результатов. Если вы вошли в ту или иную криптовалюту на локальном пике ее стоимости (что вполне вероятно для новичка), то прибыли можно ждать очень долго. Ну и, конечно, если вы инвестируете в несколько «монет», то риск потерять деньги заметно растет, если та или иная криптовалюта провалится.