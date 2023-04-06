Доллар стоит уже дороже 80 рублей! Что происходит? Почему слабеет рубль? Ждать ли евро за 100 рублей?

Доллар торгуется около 80 рублей. Что происходит?

Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Как уже не раз говорилось, оптимальным для нашего бюджета является курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар. Сейчас мы подобрались к верхней границе этого коридора, поэтому ничего удивительного в текущем ослаблении рубля нет.

Помимо интересов наших финансовых властей, есть и другие факторы, влияющие на курс валют. Так, на протяжении последнего полугода продолжает расти импорт, а следовательно и потребность в валюте. При этом падают доходы от нашего экспорта, прежде всего сырьевого, что обусловлено тем, что некоторые рынки для нашей нефти и газа закрыты. На остальных мы вынуждены давать достаточно существенную скидку в текущей конъюнктуре».