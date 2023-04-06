Доллар стоит уже дороже 80 рублей! Что происходит? Почему слабеет рубль? Ждать ли евро за 100 рублей?

Курс валюты снова становится одной из главных тем новостей. В начале апреля доллар уверенно преодолел отметку в 78 рублей, а к настоящему моменту уже стоит дороже 80-ти. И это на фоне дорожающей нефти, которая раньше обычно обеспечивала поддержку российской валюте. Что происходит? Ждать ли дальнейшего падения? Увидим ли мы, как за евро дают уже 100 рублей? «Собака.ru» задала экспертам эти тревожные вопросы.
Доллар торгуется около 80 рублей. Что происходит?
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Как уже не раз говорилось, оптимальным для нашего бюджета является курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар. Сейчас мы подобрались к верхней границе этого коридора, поэтому ничего удивительного в текущем ослаблении рубля нет.
Помимо интересов наших финансовых властей, есть и другие факторы, влияющие на курс валют. Так, на протяжении последнего полугода продолжает расти импорт, а следовательно и потребность в валюте. При этом падают доходы от нашего экспорта, прежде всего сырьевого, что обусловлено тем, что некоторые рынки для нашей нефти и газа закрыты. На остальных мы вынуждены давать достаточно существенную скидку в текущей конъюнктуре».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Дефицит бюджета России за первые месяцы 2023 года находится на рекордных отметках. Его необходимо как-то покрывать и девальвация рубля — один из способов, доступных правительству.
Плюс не надо забывать об ограничениях на продажу российской нефти, которые вступили в силу в конце прошлого года. Учитывая все это, удивительно, что мы пришли к 80 рублям за доллар только сейчас».
Возможно ли дальнейшее снижение курса рубля?
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Да, оно возможно, а вот насколько оно будет длительным, сейчас сложно предсказать. Все будет зависеть от ситуации на сырьевых рынках и от темпов восстановления импорта зарубежных товаров. Однако мне кажется, что мы все же должны в обозримом будущем остаться в диапазоне 70—80 рублей за доллар, что не отменяет возможных ситуативных колебаний, все же делать долгосрочные прогнозы в текущих условиях — занятие неблагодарное».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Вряд ли текущее снижение продлится долго — скорее всего, от нескольких недель до пары месяцев. Потом, вероятно, курс вернется в широкий коридор от 70 до 80 рублей за доллар, в котором и будет находиться большую часть года. Но это вовсе не исключает разного рода неожиданности, когда доллар будет резко падать или подскакивать в цене».
Можем ли мы увидеть 100 рублей за доллар?
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Ситуативный рост до 90 рублей вполне возможен. Хотя мне и кажется, что большую часть весны и лета мы пройдем с курсом, не превышающим 80 рублей за доллар, я не готов гарантировать (да и никто не готов), что резких скачков не предвидится.
В доллар по 100 рублей я в текущих условиях не верю, но могу себе представить ситуацию, когда такое все же станет возможно. Однако пока я смотрю на такую перспективу скептически».
Андрей Маслов
Аналитик ФГ «Финам»:
«На данный момент можно ожидать, что курс рубля может пробить уровень в 80 за доллар, однако закрепление выше этой отметки пока кажется менее вероятным».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Исключать доллар по 90, а то и по 100 рублей нельзя. Но вряд ли речь будет идти о том, что такой курс закрепится надолго. Скорее, может повториться ситуация прошлого года, когда на новостях курс почти мгновенно взлетел до 122 рублей, а потом так же стремительно упал.
Нечто подобное может повториться, учитывая непредсказуемость, в которой мы живем уже 14 месяцев. Однако если такой скачок произойдет быстро, то, повторюсь, столь же быстрым будет и отскок. Ситуация, когда курс будет снижаться до 90 или 100 рублей за доллар постепенно, после чего закрепится на этих отметках, кажется мне довольно маловероятной».
Какой курс будет в ближайшее время?
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Я бы сохранил ориентир, что до конца весны доллар будет в коридоре 70—80. Соответственно, евро будет находиться вблизи отметки в 90 рублей, а юань — выше 10 рублей».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 75—80 рублей за доллар, находясь ближе к верхней части коридора. Курс евро будет целиком зависеть от пары евро/доллар. Если он сохранится на отметке 1,1 доллара за евро, то, соответственно, европейская валюта будет на 10% дороже американской и к рублю.
Что касается юаня, то к нему рубль наверняка будет меньше снижаться. Китайское руководство также не заинтересовано в том, чтобы их валюта слишком сильно укреплялась, поэтому юань имеет пусть и слабую, но тенденцию к девальвации. Поэтому, несмотря на снижение рубля, сильного изменения курса здесь я не прогнозирую. Скорее всего, китайская валюта так и будет стоить около 11,5 рублей за юань».
Андрей Маслов
Аналитик ФГ «Финам»:
«Чтобы рубль показал значимое укрепление, нужно, чтобы нефть Brent устойчиво закрепилась выше $85/барр. хотя бы в течение месяца-двух. В таком случае можно говорить о возвращении к привычному курсу в 75-77 за доллар. Мы ожидаем, что период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может улучшиться, а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепится летом этого года. Ожидаемый торговый диапазон на ближайший квартал – 75-81 рублей за доллар, 83-87 за евро и 10,8-12,0 за юань».
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